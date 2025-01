Giorno della Memoria 2025. Le iniziative in programma a Parma

In occasione del Giorno della Memoria 2025, nell’ottantesimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, il Comune di Parma promuove numerose iniziative commemorative in città.



Sabato 25 gennaio



Ore 17, Oratorio Novo della Biblioteca Civica, vicolo Santa Maria n. 5

Il pianoforte di Einstein guarda le stelle. Una storia vera

Presentazione del libro di Valentina Alberici (Lindau editore) in dialogo con Francesco Gallina e con le letture di Paola Ferrari: l’incredibile vicenda del regalo di Albert Einstein alla sorella Maja, un magnifico pianoforte oggi custodito all’Osservatorio Astrofisico di Arcetri. In occasione della Giornata della Memoria, le sue note risuonano sotto la volta stellata, restituendo il sogno di una donna colta e dolcissima.

A cura di ADA (Associazione Donne Ambientaliste) e Biblioteca Civica “Mario Colombi Guidotti”.

Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.



Ore 20.30, Teatro Due

L’istruttoria

Di Peter Weiss. Traduzione Giorgio Zampa. Con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Paola De Crescenzo, Davide Gagliardini, Pino L’Abbadessa, Milena Metitieri, Massimiliano Sbarsi e Davide Carmarino (esecuzione musicale). Musiche originali Alessandro Nidi, luci Claudio Coloretti. Regia Gigi Dall’Aglio.

Produzione Fondazione Teatro Due.

Info e biglietteria: biglietteria@teatrodue.org – tel: 0521230242 – www.teatrodue.org

L’Istruttoria, capolavoro del teatro documentario europeo composta da Peter Weiss attingendo alle deposizioni processuali dei testimoni e dei sopravvissuti di Auschwitz, nel 1984 è stata messa in scena dal Teatro Due di Parma, diretta da Gigi Dall’Aglio. Un allestimento divenuto cult teatrale e che, da oltre quarant’anni, torna sul palco in un viaggio-tragedia della Storia contemporanea in cui non può compiersi alcuna catarsi.

Repliche domenica 26 gennaio e 2 febbraio ore 16:30, lunedì 27 gennaio e sabato 1° febbraio ore 20:30.

Domenica 26 gennaio

Ore 11, Sala dei Concerti della Casa della Musica

Rassegna “I concerti con la Gazzetta”

La musica che illumina le nostre vite

WEBERN Langsamer Satz

ŠOSTAKOVIČ Quartetto n.8 “in memoria delle vite del fascismo e della guerra”

Camilla Mazzanti, Sara Colombi violini Ilaria Negrotti viola Maria Cristina Mazza violoncello.

In collaborazione con Fondazione Arturo Toscanini.

Ingresso a pagamento; per informazioni www.fondazionetoscanini.it

Biglietteria: La Toscanini, Tel. 0521391339 – biglietteria@latoscanini.it



Lunedì 27 gennaio – Giorno della Memoria



Ore 10:30 – Percorso di posa di cinque nuove Pietre di Inciampo.

In via Linati, posa della Pietra dedicata a Guido Buratti (classe 1910), carabinieri-IMI-partigiano, a cura del Sindaco di Parma Michele Guerra.

In via Doberdò, posa della Pietra dedicata a Eros Tolomelli (classe 1915), civile, sospettato di appartenere al movimento antifascista.

In via Cagliari, posa della Pietra dedicata a Dario Pancaldi (classe 1907), civile, lavoratore coatto.

In Borgo delle Grazie, posa della Pietra dedicata ad Antonio Paterlini (classe 1912), civile, sospettato di appartenere al movimento antifascista.

In Borgo Bernabei 39, posa della Pietra dedicata a Renato Bosi (classe 1910), deportato politico.

A cura del Settore Cittadinanza Attiva e Servizi al cittadino e ISREC Parma in collaborazione con Archivio Storico Comunale e Parma Infrastrutture.



Ore 15, Seduta congiunta dei Consigli Comunale e Provinciale, nella Residenza Municipale.

Saluti Istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale di Parma.

Cerimonia di consegna del riconoscimento di “Giusta tra le Nazioni” a Tina Baldi.

A seguire, Cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore alla memoria da parte del Prefetto di Parma, alla presenza del Sindaco di Parma

Saluti finali e conclusioni del Sindaco di Parma e del Presidente della Provincia di Parma.



Ore 16, Salone “B. Trentin” della Camera del Lavoro di Parma

Storie di deportazione da Parma e dalla provincia

Interverranno Rocco Melegari, Marco Minardi, Irene Rizzi e Domenico Vitale; al termine verrà proiettato il documentario Il silenzio oltre il lago. Viaggio della memoria a Ravensbruck, alla presenza del regista Amedeo Cavalca.

Ingresso libero.

A cura di ISREC Parma.



Ore 20:45, Cinema D’Azeglio

La vittima, il carnefice e l’industria: Hollywood e la Shoah tra rappresentazione, divismo e diaspora

Un percorso di tre lezioni-proiezioni per illustrare il rapporto tra il cinema statunitense e le tematiche connesse alla persecuzione degli ebrei e alla costruzione di una narrazione cinematografica del genocidio, tenendo conto delle possibilità e delle strategie rappresentative e commerciali legate al prodotto filmico.

Tutti gli appuntamenti si terranno al Cinema D’Azeglio alle ore 20.45

27 gennaio: I ragazzi venuti dal Brasile (Franklin J. Schaffner, 1978), intervento a cura di Carlo Ugolotti e Lorenzo Carlo Tore.

3 febbraio: La scelta di Sophie (Alan J. Pakula, 1982), intervento a cura di Sara Martin e Paolo Villa.

10 febbraio: Testimone di accusa (Billy Wilder, 1957), intervento a cura di Sara Martin e Carlo Ugolotti.

Rassegna a cura di Sara Martin, Sofia Panza, Lorenzo Carlo Tore, Carlo Ugolotti, Paolo Villa (Università di Parma). Ogni proiezione sarà preceduta da un’introduzione.

Ingresso libero.



Streaming sul sito www.lenzfondazione.it disponibile per l’intera giornata:

OVER GINA PANE_4 AZIONI SENTIMENTALI Azione Sentimentale n.3

Creazione Maria Federica Maestri. Performer in co-creazione Valentina Barbarini. Rifrazioni visive Francesco Pititto. Cura allestitiva Giulia Mangini, Alice Scartapacchio. Produzione Lenz Fondazione.

La visione è libera e gratuita. Consigliata per un pubblico adulto.



Mercoledì 29 gennaio



Ore 18, Auditorium dei Voltoni del Complesso Monumentale della Pilotta

Echi di speranza. La memoria della shoah nell’arte

Incontro pubblico con Salvatore Trapani.

Ingresso libero.

Iniziativa di Centro studi per la stagione dei movimenti in collaborazione con Complesso Monumentale della Pilotta con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna.



Domenica 2 febbraio



Ore 10, Piazza Garibaldi

Pedalata d’impegno civile

Percorso in bicicletta sulle tracce delle “pietre d’inciampo”.

A cura di ISREC Parma in collaborazione con Fiab Parma.



Dal 20 al 31 gennaio tutte le biblioteche del Comune di Parma proporranno percorsi di lettura e bibliografie on line per adulti e ragazzi.

Bibliografia online con i testi più rappresentativi presenti nelle Biblioteche del Comune di Parma.

In Biblioteca Civica, inoltre, è disponibile un’esposizione di materiale periodico dell’epoca.