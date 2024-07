Gli atleti e atlete di special Olympics in corsa verso l’autonomia a Corniglio e Bosco

Si è conclusa la seconda edizione dei giochi d’Appennino con gli atleti e atlete di special Olympics che hanno invaso il paese di Corniglio e di Bosco ritrovando numerosi amici e amiche che già lo scorso anno li avevano accolti a braccia aperte .

Le attività sono iniziate con la collaborazione del centro estivo “E…state Felici” di Bosco e della Proloco di Bosco al campo sportivo di Bosco con i giochi organizzati dal Rugby Noceto per poi trasferirsi dopo pranzo in piazza ghirardini grazie all’ospitalità dell’albergo ghirardini dove si sono esibiti i ragazzi di “Buffy’s and Co” : un progetto musicale di musica elettronica del laboratorio arte e mestieri ideato dall’educatrice Benedetta Cattani.

A seguire è iniziato il secondo sport con l’ orienteering grazie alla collaborazione della Federazione Italiana Orienteering sezione di Parma dove per le vie del paese divisi in squadre hanno cercato le “lanterne” e corso contro il tempo.

La mattina del giorno seguente dopo un riposo presso l’ostello di Corniglio è iniziata la marcia verso Lagdei dove accompagnati dal soccorso Alpino staz Monte Orsaro e il Cai con il gruppo di MontagnaTerapia che aveva a disposizione due joelettes sono arrivati alla Vezzosa dove con un pranzo al sacco hanno fatto gli ultimi giochi e le premiazioni di rito. Al termine della giornata c’è stato l’incontro anche con il sindaco di Corniglio e la consegna del gagliardetto di special Olympics per la disponibilità e l’accoglienza straordinaria.

Silvia Cerocchi – direttrice provinciale di SpecialOlympics – “ Mi ritengo estremamente fortunata di fare parte di un gruppo che ha saputo creare per la seconda volta una 2 giorni così preziosa. Non è solo sport, inclusione, musica e divertimento. È condivisione, è cuore, è passione. E sta proprio in queste tre parole il senso di questo progetto. Di creare attività son in grado tutti. Di tornare a casa rigenerati e con le lacrime agli occhi per la felicità no. Il mio grazie va a tutte le realtà coinvolte, ai volontari e famiglie, ma soprattutto alle atlete e ai atleti Special Olympics, che tanto hanno da insegnarci”

Cristiano Previti – Direttore regionale Special Olympics- “ Sono stati 2 giorni intensi e ricchi di emozioni, l’ospitalità di tutto il territorio del Comune di Corniglio stimola gli atleti e le atlete a “correre” verso una autonomia sempre più importante. I ragazzi e i bambini del Centro Estivo “ E state felici” hanno giocato in modo spontaneo divertendosi con gli atleti Special Olympics: insieme si può fare e si può costruire un mondo dove le barriere vengono sostituite da sorrisi e abbracci. Grazie a Rugby Noceto per la bella dimostrazione di sport integrato organizzata venerdì mattina: non è la palla che creata gruppo è come giochi con la palla che fa la differenza. Questo fine settimana tutti hanno fatto la differenza”.