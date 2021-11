Graduation Day all’Università di Parma

Domani venerdì 26 novembre alle 15.30 si terrà al PalaVerdi delle Fiere di Parma il Graduation Day, rivolto a tutti gli studenti e studentesse magistrali e magistrali a ciclo unico dell’Ateneo che si sono laureati a distanza a causa della pandemia.

In tanti infatti sono diventati dottoresse e dottori dell’Università di Parma nei lunghi mesi (da febbraio 2020 a settembre 2021) che sono stati caratterizzati dalla gravissima emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e sono stati costretti a laurearsi a distanza. In occasione del Graduation Day anche le laureate e i laureati magistrali e magistrali a ciclo unico di questo periodo potranno vivere la solennità di una cerimonia di laurea in presenza.

La cerimonia sarà aperta dal discorso di benvenuto del Rettore Paolo Andrei.

A seguire interverrà Tommaso Ghidini, laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Parma nel 2000, attualmente Capo della Divisione di Strutture, Meccanismi e Materiali dell’Agenzia Spaziale Europea e recentemente premiato come “Alumnus dell’Anno” dell’Ateneo per il 2021.

Dopo un momento musicale offerto dal Conservatorio di Parma sarà la volta della proclamazione ufficiale delle laureate e dei laureati.

La partecipazione alla cerimonia è riservata ai laureati e alle laureate che hanno confermato la loro presenza e ai loro accompagnatori.