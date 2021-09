Gruppo “Uniti per Fontevivo”: “Sulla notevole espansione urbanistica in zona Case Rosi, il Comune ascolti i cittadini”

Il Consiglio Comunale di Fontevivo sarà presto chiamato ad esprimersi su un’importante espansione urbanistica, alle porte del centro abitato di Case Rosi.

Nelle scorse settimane, infatti, è stata presentata al Comune la richiesta di realizzare un grande polo logistico sull’area di oltre 515mila mq (167 biolche parmigiane!), oggi interamente agricola, tra la ferrovia Milano-Bologna e la variante alla Via Emilia comprendendo anche parte delle aree oltre la “tangenziale” fino a strada Farnese.

Il progetto, che abbiamo visionato come consiglieri di minoranza, prevede la costruzione di due grandi capannoni lunghi 300 metri e alti 26 destinati ad attività logistiche, con uffici, magazzini e un grande parcheggio per la sosta di auto e camion.

Il vigente PSC di Fontevivo, approvato a fine 2012, già prevedeva in questa zona un’area di espansione (denominata PF1), classificata come polo funzionale, destinata alla costruzione di attività direzionali con uffici, attività commerciali di rilevo comunale attività ludico didattiche. Tale area già classificata ha una superfice di 215mila mq, la metà di quella oggi richiesta in termini fondiari e di capacità edificatoria. Nelle previsioni di PSC quell’area veniva pianificata con l’intento di portare a Fontevivo attività economiche e produttive di qualità, anche con l’obiettivo di qualificare l’offerta di lavoro del nostro territorio (oggi fortemente caratterizzata dalla logistica nell’insediamento del Cepim) e consentire il realizzarsi di infrastrutture che, con questa proposta di espansione, paiono non avere più spazio. Ci riferiamo, in particolare, alla metropolitana leggera di superficie ma anche al collegamento diretto tra il casello autostradale A15 e la tangenziale che consentirebbe di sgravare Pontetaro e Castelguelfo dal traffico, in particolare, dei mezzi pesanti. Traffico che, invece, con questo nuovo insediamento crescerebbe esponenzialmente.

Questo progetto avrà un notevole impatto sul territorio comunale e sugli abitanti di Fontevivo i quali, ad oggi, sono stati tenuti completamente all’oscuro di quanto viene pianificato, forse, da mesi. Un insediamento di queste dimensioni avrà conseguenze definitive sul nostro Comune in termini ambientali, insediativi e viabilistici, di qualità della vita per gli abitanti di Pontetaro e Case Rosi. Pur senza voler assumere posizioni pregiudiziali non possiamo accettare che il Consiglio Comunale venga chiamato a deliberare senza che vi sia, da parte di tutti i Consiglieri e di tutta la popolazione, una reale ed esaustiva informazione e una consapevole presa di coscienza.

I cittadini hanno il diritto di essere informati e di potersi esprimere, anche direttamente, sul futuro del territorio in cui hanno scelto di vivere.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale non possono essere sordi a questa richiesta.

Il consiglieri comunali del gruppo “Uniti per Fontevivo”:

Luca Bussolati, Anna Tiberti, Paola Zilli, Enrico Boselli