Guardia di Finanza Parma: il Tenente Colonnello Giuseppe Micelli nuovo comandante del nucleo di polizia economico-finanziaria

Si è insediato il nuovo Comandante del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Parma, Tenente Colonnello Giuseppe Micelli.

Il Tenente Colonnello Giuseppe Micelli, coniugato, 51 anni, laureato in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, originario della provincia di Brindisi, proviene dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catanzaro ove ha comandato il Gruppo Tutela Entrate. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti incarichi di comando alle sedi di Gioia Tauro (RC), Firenze, Bari, Giulianova (TE), Taranto, Modena e Lamezia Terme (CZ), maturando esperienze di servizio in tutti i comparti operativi della polizia economico-finanziaria, della Tutela Entrate – più in particolare nel settore delle verifiche complesse e della fiscalità internazionale – alla tutela della Spesa Pubblica e al contrasto del riciclaggio nell’ambito dei compiti di Tutela dell’Economia e del mercato dei Capitali.

Il Comandante Provinciale, Colonnello t.SPEF Fernando Capezzuto, ha dato il benvenuto al Tenente Colonnello Giuseppe Micelli, augurandogli buon lavoro nell’importante nuovo incarico.