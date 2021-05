Guernelli (M5S): “La rigenerazione urbana passa anche dalla ristrutturazione degli immobili comunali”

È una possibilità importante prevista dal decreto “Rilancio” approvato dal precedente governo Conte II. Gli edifici comunali, adibiti ad alloggi popolari e gestiti da enti preposti, come avviene nei comuni della provincia di Parma attraverso l’Acer, possono infatti accedere alle agevolazioni del c.d. “superbonus 110%”.

Pertanto moltissimi comuni hanno ora la possibilità di valorizzare il proprio patrimonio immobiliare con costi estremamente contenuti. E dando allo stesso tempo possibilità alle famiglie che vivono negli alloggi popolari, non di rado in contesti di degrado, di poter enormemente migliorare le condizioni delle case in cui vivono.

Nello specifico parliamo della possibilità d’incidere profondamente sull’impronta ecologica delle nostre città e paesi, riducendo i consumi energetici di tali edifici e/o predisponendo colonnine per la ricarica delle vetture elettriche. Per non parlare dei risparmi “in bolletta” per le famiglie assegnatarie di questi alloggi.

Abbiamo quindi, come gruppo M5S di Colorno, depositato un interpellanza all’amministrazione comunale per sapere se tra le politiche abitative del comune è compresa anche la possibilità di accedere a questa importante agevolazione statale.

Simone Guernelli

Consigliere comunale 5 stelle Colorno