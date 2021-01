I Carabinieri della Compagnia di Fidenza mettono in fuga ladri d’appartamento a Soragna e Fontanellato

Nella serata di ieri, sono stati sventati dalle pattuglie della Compagnia di Fidenza furti in abitazione nei paesi Soragna e Fontanellato tentati dagli occupanti di una autovettura di grossa cilindrata. A lanciare l’allarme via radio è stata la pattuglia di Soragna, che ha incrociato il mezzo, con 4 persone a bordo, mentre si allontanava dopo che gli occupanti, senza riuscire, hanno provato ad entrare in un’abitazione.

Immediatamente è stato disposto dalla Centrale Operativa di Fidenza l’intensificazione dei servizi nella zona d’interesse, facendo convergere diverse pattuglie. I quattro sono stati nuovamente intercettati a Fontanellato, mentre fuggivano dopo l’ennesimo colpo andato male. I balordi, capito ormai ogni tentativo di delinquere è sfumato, hanno fatto perdere le loro tracce. Sono in corso attività per identificare i passeggeri del mezzo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma