I Carabinieri incontrano gli alunni delle scuole superiori ISISS “Magnaghi-Solari” di Fidenza

Intensa mattinata, qualche giorno fa all’Istituto Superiore “Magnaghi-Solari” di Fidenza. Il Capitano Matteo Scanu, Comandante della Compagnia di Fidenza (accompagnato dal Maresciallo Sabatino Di Donato, Comandante della locale Stazione CC) ha incontrato nella bellissima Aula Magna circa 50 studenti delle tre classi quinte dell’Istituto.

Un momento di vicinanza, dialogo e ascolto che si è rivelato molto interessante ed al quale i giovani hanno dimostrato interesse, attenzione e partecipazione.

Un’ora intensa, spesa con il principale intento di diffondere la “cultura della legalità”, nel corso della quale sono state trattate diverse tematiche quali: la violenza di genere, il bullismo, cyberbullismo, educazione e sicurezza stradale, la pedopornografia e il delicato tema degli stupefacenti.

I giovani, inizialmente sorpresi e un po’ intimiditi dagli uomini in uniforme, hanno immediatamente dimostrato interesse per gli argomenti trattati ed empatia per i militari salti in cattedra. Non sono mancate domande curiose e “battute” intelligenti che, durante la simpatica interazione hanno strappato diversi sorrisi.

L’incontro si è concluso con l’immancabile foto di rito.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma