Donazione di AGD all’Ambulatorio di diabetologia pediatrica del Maggiore

Una bilancia con altimetro, carrelli portastrumenti, una macchina fotografica digitale, un computer per gestire i dati e tanto altro per l’Ambulatorio di diabetologia pediatrica che afferisce alla struttura di Pediatria generale e d’urgenza dell’Ospedale Maggiore.

“Un segnale di riconoscenza ai nostri medici che sono sempre disponibili”, la motivazione di Elisa Calzetti, presidente dell’Associazione Giovani Diabetici che dalla sua nascita avvenuta 37 anni fa collabora con i reparti pediatrici del Maggiore e in particolare con l’Ambulatorio di cui è referente Brunella Iovane e la struttura di Pediatria generale e d’urgenza diretta da Icilio Dodi.

Un grazie affettuoso quello del personale sanitario presente, della coordinatrice infermieristica Giuseppina Nicosia e del direttore Dodi ad Elisa Calzetti con la quale la collaborazione è assidua e frequente. “Come possiamo cerchiamo di soddisfare le necessità dell’ambulatorio e non solo – conclude Calzetti – , l’anno scorso avevamo consegnato un’apparecchiatura utile per le crisi respiratorie dei bambini così come da anni sosteniamo il contratto della psicologa. Cerchiamo di fare la nostra parte per rendere il Centro di diabetologia pediatrica di Parma un centro di riferimento per il territorio”.