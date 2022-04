I Nostri Borghi: un concerto benefico intitolato per l’Ucraina

Ll’associazione I Nostri Borghi in collaborazione con il Comune di Parma e con la comunità ucraina della città ha organizzato un concerto benefico intitolato “BorgoSound Speciale Pro Ucraina” che si svolgerà sabato 23 aprile dalle 16.30 alle 19.30 in piazzale Salvo D’acquisto a Parma, luogo in cui da dieci anni si tiene la manifestazione musicale estiva dedicata ai gruppi emergenti e alle canzoni inedite.

In questa occasione saranno ospitate le band più importanti del BorgoSound nazionale e i gruppi più significativi di Parma e provincia, per manifestare la vicinanza di tutti al popolo ucraino attualmente in grande sofferenza. L’Avis Comunale parteciperà alla manifestazione con la presenza di un gazebo e con una donazione.