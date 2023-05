I percorsi dolci della Lunezia: incontro a Berceto

L’Associazione Culturale Regione Lunezia promuove, sotto il Patrocinio del Comune di Berceto, per sabato 27 maggio, una conferenza, aperta al pubblico, al fine di illustrare i percorsi “dolci” del territorio luneziano.

Saranno protagonisti quattro relatori (Paola Bondani, Sandro Santini, Elio Piccoli ed Egidio Banti), i quali illustreranno, in primo luogo, il significativo valore turistico e storico della famosa Via Francigena e della sua variante Via degli Abati, sul cui tracciato da alcuni anni si corre la gara podistica Bobbio-Pontremoli di 120 Km. Sarà poi l’occasione per conoscere anche la Via Marchesana, tra la Lombardia e la Lunigiana, e la Via del Volto Santo con le sue diverse varianti, tra cui la via Matildica.

Le vie di comunicazione, che un tempo, per molteplici scopi, collegavano la pianura padana al mare, attraversando l’Appennino Tosco-Ligure-Emiliano e intrecciandosi in esso, ne univano anche gli abitanti e contribuivano a formarne un’unica comunità culturale ed economica. Oggi, ancora, possono essere arterie importanti di scambi turistici e di progetti naturalistico-ambientali per la valorizzazione complessiva dei territori luneziani, che è lo scopo primario del sodalizio.

La Conferenza, moderata da Umberto Varoli, si svolgerà presso la Sala consiliare del Municipio di Berceto, alle ore 10.00 di sabato 27 maggio, e sarà introdotta dai saluti del sindaco Luigi Lucchi.