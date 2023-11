I Sick Tamburo live Circolo Arcistella a Trecasali

Il Circolo Arcistella di Trecasali, nel cuore della provincia di Parma, celebra con orgoglio il suo quarantesimo anniversario con un evento musicale eccezionale: l’inizio del “NON CREDERE A NESSUNO INDOOR TOUR” dei Sick Tamburo. La serata promette di essere un’esperienza indimenticabile, un mix di energia contagiosa e atmosfera vibrante, che renderà omaggio alla lunga tradizione di questo circolo nel supportare la musica alternativa e la cultura locale.

I Sick Tamburo, band italiana di grande successo nati da un’idea di Elisabetta Imelio e Gian Maria Accusani (già fondatori dei Prozac+), saranno i protagonisti di questa serata memorabile. La loro musica travolgente e le performance cariche di adrenalina hanno conquistato un vasto pubblico nel corso degli anni, diventando un punto di riferimento nel panorama musicale alternative italiano. Con i loro testi penetranti e le sonorità accattivanti, i Sick Tamburo promettono di regalare al pubblico una serata ricca di emozioni e divertimento.

Il concerto si terrà venerdì 01 dicembre presso il Circolo Arcistella di Trecasali, in piazza E.Fontana 6. Le porte apriranno alle 19:30, dando inizio a una serata dedicata alla celebrazione della musica e dei momenti indimenticabili vissuti all’interno di questo storico circolo.

L’anniversario rappresenta un momento di riflessione sulla lunga storia del circolo e di gratitudine verso la comunità che ha continuato a sostenerlo nel corso degli anni.

I biglietti per il concerto dei Sick Tamburo sono disponibili presso il circolo, oppure sul sito www.arcistella.it, e si consiglia di acquistarli in anticipo per garantirsi un posto in questa straordinaria celebrazione.

Si ricorda che l’accesso è riservato ai soci ARCI.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questo evento unico e di festeggiare insieme al Circolo Arcistella e ai Sick Tamburo il quarantesimo anniversario di una storia fatta di musica, passione e condivisione.