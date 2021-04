I sindacati: “No a tagli occupazionali in Asp Ad Personam”

Si è svolto martedì 30 marzo u.s. l’incontro richiesto dalle confederazioni di Cisl e Uil provinciali unitamente alle categorie dei Pensionati e della Funzione Pubblica con l’assemblea dei soci di Asp Ad Personam.

La richiesta d’incontro verteva sugli annunciati esuberi che l’amministrazione dell’Asp aveva dichiarato in sede di CTSS (Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria) lo scorso febbraio.

Per le organizzazioni sindacali la difesa dei posti di lavoro, delle professionalità operanti nel welfare parmense hanno sempre rappresentato e rappresentano dei punti fermi per garantire servizi di qualità per le categorie più fragili (anziani, disabili) del nostro territorio, soprattutto in questa fase di emergenza pandemica. Pur comprendendo delle difficoltà economiche che Asp ha dovuto affrontare, attraverso l’adozione di vere e proprie misure draconiane, per rientrare da pesante deficit, siamo sempre stati convinti che i risparmi ed economie di scala e riorganizzazioni si possono e si debbono realizzare, senza essere costretti a ricorrere a tagli degli attuali livelli occupazionali; in special modo, quando si tratta di personale di età lavorativa decisamente avanzata e con problemi di salute, spesso accumulati nel corso degli anni, a fronte dei pesanti carichi di lavoro che queste figure hanno dovuto affrontare nel settore dell’assistenza.

All’incontro erano presenti l’Assessora ai servizi sociali del Comune di Parma e le colleghe degli altri assessorati dei comuni soci.

L’esito dell’incontro, per quanto interlocutorio, è da ritenersi positivo nella misura in cui, vi è stata da parte delle istituzioni l’impegno di proseguire il confronto con le OO.SS per cercare soluzioni condivise tali da non pregiudicare il posto di lavoro degli operatori.

Le segreterie provinciali

CISL – UIL CISL FP – UIL FPL CISL FNP – UILP