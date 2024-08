Il 15 agosto si apriranno le porte della piccola chiesa millenaria di Valera

La celebrazione dell’Assunzione di Maria nella piccola, ma millenaria chiesa di Valera (in questo luogo orginario è documentato dal 979 l’oratorio di Valleri) rappresenta un rito e una tradizione attesa e molto partecipata di ogni anno.

La Messa d’estate, tra i prati appena fuori dalla città, sarà officiata anche il prossimo 15 agosto alle 11 da Don Nando Bonati della Nuova Parrocchia di Gesù di Nazareth che riunisce le sei Comunità di Vicofertile, Vigolante, San Pancrazio, Fraore, S. Evasio, Buon Pastore. La chiesa di Valera con le sue forme neoclassiche in un tipico giallo Parma è la più antica chiesa del suburbio cittadino e, come la Chiesa Madre, la Cattedrale, è dedicata a Maria Assunta. L’edificio è anche a ridosso del Cimitero di Valera e, anche per questo motivo, celebrare in questo luogo, la liturgia di Assunzione della Beata Vergine Maria, rappresenta un momento particolarmente caro alla comunità di Parma Ovest.

Insieme ai canti del bellissimo coro della Parrocchia del Buon Pastore la Messa di Ferragosto offrirà anche la presentazione di un recente intervento. L’antico portale ligneo è stato infatti interessato da una riqualificazione complessiva che gli ha restituito tutto lo splendore e che è stato compiuto dal falegname Tony Caruso in collaborazione con l’artigiano esperto e parrocchiano del Buon Pastore Giovanni Bertoldi. Giovedì prossimo la semplice ma elegante facciata si presenterà ai fedeli per la Messa dell’estate in tutta la sua dignitosa bellezza di chiesa di campagna.