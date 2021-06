Il 15 giugno D’Alema inaugura a Palazzo Giordani la mostra sulla storia del P.C.I. in Emilia-Romagna

Sarà inaugurata martedì 15 giugno alle ore 18 presso la sede della Provincia di Parma, a Palazzo Giordani, la mostra “Partecipare la democrazia: Storia del P.C.I. in Emilia – Romagna”, organizzata dal Comitato di Parma per le Celebrazioni dei 100 anni del Partito Comunista Italiano, fondato a Livorno nel 1921.

La mostra ha il patrocinio di Fondazione Arta – Ds Parma, Partecipare la democrazia e Provincia di Parma.



Il programma prevede l’introduzione di Pierluigi Beccarelli, Presidente Fondazione Arta-DS, i saluti di Diego Rossi Presidente della Provincia di Parma e di Carmen Motta Presidente dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Parma, quindi l’intervento di Massimo D’Alema Presidente Fondazione Italianieuropei.

In rappresentanza del Comune di Parma sarà presente l’Assessore alla Cultura Michele Guerra.



“Il centenario di fondazione del Partito Comunista Italiano rappresenta un’occasione per fare una riflessione storica sul ruolo dei partiti di massa, nella storia del Novecento ed oltre, partiti, come il PCI, che hanno dato un contributo fondamentale alla crescita della società politica e civile della nostra società – spiega il Presidente della Provincia di Parma Diego Rossi – Grande è stato il contributo del Partito Comunista Italiano alla vita politica ed istituzionale nel nostro territorio, anche all’interno della Provincia stessa. Ben volentieri, quindi, ospitiamo all’interno della nostra sede questa mostra questa mostra e questo evento.”



All’interno della Mostra è prevista una specifica sezione fotografica dedicata a Parma e provincia.



Orari di apertura della mostra:

Mercoledì 16 giugno ore 9 – 12.30

Giovedì 17 giugno ore 9 -12.30 ore 15 – 18

Venerdì 18 giugno ore 9 – 12.30

Sabato 19 giugno ore 9 -12.30 ore 15 – 18

Lunedì 21 giugno ore 9 – 12.30

Martedì 22 giugno ore 9 -12.30 ore 15 – 18

Le visite si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni contro il COVID.