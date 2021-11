Il 5 novembre apre al Centro Congresso Paganini la mostra “Supereroi e Radiazioni”

Si tiene venerdì 5 novembre con apertura alle ore 10.00 presso il Centro Congresso Paganini di Parma (via Toscana 5/A) la mostra “Supereroi e Radiazioni. Il ruolo della Fisica Medica nei fumetti Marvel”, ideata e realizzata da AIFM – Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria in occasione della prossima Giornata Internazionale di Fisica Medica.

I supereroi Marvel nascono negli anni sessanta secondo la formula “supereroi con superproblemi”: persone comuni che, oltre alle avventure in calzamaglia, si trovano ad affrontare gli alti e bassi della vita di ogni giorno (dalle bollette da pagare alle complicazioni sentimentali). Al giorno d’oggi, invece, grazie ai kolossal cinematografici e alle serie tv che li vedono protagonisti, Spider-Man, Devil, Ant-man e tutti gli altri sono diventati famosi, vere e proprie stelle hollywoodiane.

La mostra, che sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito, prevede un percorso espositivo di 8 trittici volto a evidenziare la nascita e l’evolversi dei diversi Supereroi. Un ragno radioattivo può trasmetterci il potere di aderire ai muri come SpiderMan? Le radiazioni possono mutare il nostro DNA e donarci poteri come quelli degli X-Men? I raggi gamma possono trasformarci in un gigante verde come l’incredibile Hulk?

In parallelo, il percorso della mostra narra l’evoluzione tecnologica avvenuta nell’impiego e utilizzo delle radiazioni da parte della figura del Fisico Medico, che incarna egli stesso un “Supereroe moderno” nella lotta contro il cancro.

A partire dalle ore 14.00 e fino alla chiusura della mostra, prevista per le ore 18.00, saranno presenti in carne e ossa anche i Cosplayer di SpiderMan, Wasp, Ironman, Ant-man e altri ancora per scattare una foto insieme al pubblico presente!