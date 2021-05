Il 6 giugno inaugurazione dell’itinerario cicloturistico che collega Parma con i luoghi di Giuseppe Verdi e Giovannino Guareschi

Il 6 giugno 2021, il passaggio della cronometro del Giro d’Italia Under23, inaugura ufficialmente la Food Valley Bike, itinerario cicloturistico che permetterà agli amanti della sgambata su due ruote di raggiungere Busseto (PR) da Parma spingendo sui pedali. Sintesi di un virtuoso connubio tra attività all’aria aperta ed enogastronomia, il percorso tocca svariati comuni simbolo dell’eccellenza culinaria del territorio per culminare nel regno di Giuseppe Verdi, dove si potrà assaggiare la tipica spongata ma anche lanciarsi alla scoperta dei luoghi del Maestro e di un altro illustre bussetano d’adozione come Giovannino Guareschi, protagonista nel 1941 di un leggendario viaggio sul sellino da Piacenza a Rimini.

Senza arrivare a tanto, è possibile approfittare del collegamento per deviare verso Roncole Verdi, alla volta della casa natale del compositore ma anche di Casa Guareschi, per poi puntare su Busseto e guadagnare la piazza principale, su cui si affacciano la Rocca Pallavicino, la Chiesa della Collegiata e gli splendidi palazzi porticati.

«Nonostante le dimensioni contenute del borgo, scoprire Busseto è un’esperienza che richiede e merita tempo – dice Marzia Marchesi, Assessore al Turismo del Comune di Busseto – Farlo in bicicletta aggiunge piacere a piacere e non abbiamo dubbi che la Food Valley Bike diventerà un ulteriore spunto per esplorare le testimonianze del passato e le attrazioni del presente».

Ideale da percorrere con mezzi da cicloturismo o gravel, il percorso sarà anche digitalizzato grazie al lancio della Food Valley Bike App, una guida turistica digitale, basata su Google Maps, che segnalerà l’itinerario, i luoghi di interesse culturale ed enogastromico e i punti di ristoro e alloggio.