Il Borgo presenta l’Agenda Parma 2022

Una città pronta ad affrontare per le sfide di oggi e di domani. E’ quella che si profila dalle proposte di “Agenda Parma 2022 – Appunti per una città sostenibile”, la pubblicazione che il Presidente de Il Borgo Riccardo Campanini, questa mattina, ha presentato alla città, nel corso di una conferenza stampa, che si è tenuta presso la sede del Circolo.

Il volume è il frutto della sintesi dei dieci webinar organizzati dal Circolo nel primo semestre dell’anno con illustri esperti e dei Tavoli di lavoro che ne sono seguiti, a cui hanno partecipato professionisti e accademici. La scelta de Il Borgo è stata quella, in continuità con quanto fatto anche in passato, di presentare ai futuri amministratori locali – che si insedieranno dopo le elezioni amministrative del 2022 – idee e proposte per affrontare i temi cruciali che l’attuale fase in cui viviamo ci impone. Nuove politiche energetiche e urbanistiche improntate alla sostenibilità, legalità, welfare, sicurezza urbana, cultura, marketing territoriale, sport, lavoro, sviluppo e prevenzione sanitaria, sono i temi al centro delle riflessioni congiunte. I membri del Direttivo de Il Borgo, che hanno coordinato i tavoli di lavoro, hanno illustrato, durante la conferenza, gli esiti dei rispettivi gruppi.

“Queste proposte vogliono essere un punto di partenza – ha dichiarato il Presidente Riccardo Campanini – per imprimere alla città una direzione diversa e nuova rispetto a quella che ha seguito per decenni. Il Borgo, come già avvenuto in passato, vuole offrire un contributo, sostanziato dalle esperienze di professionisti qualificati, perché Parma possa essere pronta ad affrontare le sfide urgenti che ci aspettano, senza perdere le sue vocazioni di città dell’agroalimentare, del commercio e dei servizi, ma aumentando la qualità della vita dei cittadini e la sua attrattività verso l’Europa ed il contesto internazionale”.

“Agenda Parma 2022”, il ciclo di incontri online del Borgo che si è tenuto da gennaio a luglio scorso – oltre 1000 utenti virtuali – ha avuto per protagonisti illustri rappresentanti dei diversi ambiti analizzati: da Raffele Cantone, ex Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione a Marco Bentivogli, coordinatore di Base Italia, dal giornalista Gad Lerner a Gianni Silvestrini, direttore scientifico di Kyoto Club e di QualEnergia.

L’agenda verrà successivamente presentata nel corso di alcuni incontri pubblici aperti alla cittadinanza, con la partecipazione dei Coordinatori dei Tavoli. Sul sito de Il Borgo nella sezione Archivio-Pubblicazioni (www.ilborgodiparma.net) è possibile scaricare il pdf della pubblicazione. Sul canale youtube (Associazione Il Borgo) è possibile rivedere tutti i webinar di “Agenda Parma 2022”.