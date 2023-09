Il buon Cibo di “Campagna Amica” alla Fiera del Fungo Igp di Borgotaro

Il 16-17 settembre e 23-24 settembre torna a Borgotaro l’attesissima Fiera del fungo porcino Igp, con un ricco programma di eventi dedicati alla gastronomia, alla cultura e al divertimento.

Non mancherà il Mercato di Campagna Amica con i produttori agricoli di Coldiretti, uno spazio dove degustare ed acquistare prodotti a km zero, dai funghi al miele, dal Parmigiano Reggiano di sola Bruna all’olio extravergine di oliva, oltre a confetture e torte. “Un ricco paniere di eccellenze alimentari del territorio – dichiara Franca Boschi Presidente Agrimercato di Parma – che i turisti e i frequentatori della Fiera potranno trovare sui nostri banchi in piazza Marconi. Un grazie sentito va agli Organizzatori, a partire dall’Amministrazione Comunale di Borgotaro, per averci coinvolti anche quest’anno confermando così l’impegno a valorizzare l’attività delle nostre aziende agricole e a promuoverne i prodotti contraddistinti dal marchio Campagna Amica, emblema di qualità, distintività e territorialità”.

“Questa manifestazione- commenta il Segretario di Zona Coldiretti Pietro Pontoli- è uno degli appuntamenti di maggior richiamo nella nostra provincia e siamo orgogliosi come Coldiretti di esserne parte integrante, per celebrare uno dei prodotti tipici del nostro territorio, rinomato in tutto il mondo, a cui è stato dedicato un nuovo Museo della rete dei Musei del Cibo, di cui Coldiretti è socia attiva. E’ anche l’occasione per dare valore al buon cibo e ribadire, ancora una volta, quali sono i prodotti alimentari autentici, provenienti dalla nostra agricoltura, contro quelli fatti in laboratorio”.

La novità di quest’anno – comunica Coldiretti – saranno i funghi fritti al cartoccio che potranno essere degustati in piazza XI Febbraio, accompagnati da birre artigianali alla spina, rigorosamente a km zero, proposte al pubblico sia in Piazza Roma che in Via Nazionale.