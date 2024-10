Il Cagliari espugna il Tardini: Parma battuto 3-2

IL TABELLINO – Parma-Cagliari 2-3

Marcatori: 34′ p.t Zortea (C), 17′ s.t Man (P), 30′ s.t Marin (C), 41′ s.t rig. Hernani (P), 43′ s.t Piccoli (C)

Parma: Suzuki; Valeri (1’s.t Coulibaly), Balogh (16′ s.t Sohm), Osorio, Del Prato; Bernabé, Hainaut (33′ s.t Haj Mohamed); Mihaila (1′ s.t Almqvist), Hernani, Man; Bonny (25′ s.t Charpentier). All. Pecchia

Cagliari: Scuffet; Obert (19′ s.t Augello), Luperto, Mina (28′ s.t Palomino), Zappa; Makoumbou, Adopo; Luvumbo (28′ s.t Marin), Viola (19′ s.t Gaetano), Zortea; Piccoli. All. Nicola

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma.

Ammoniti: 26′ p.t Bernabé (P), 4′ s.t Coulibaly (P), 8′ s.t Obert (C), 45′ s.t Piccoli (C), 45′ s.t Haj Mohamed (P)

LA PARTITA – Il Parma parte con difficoltà, va in svantaggio per due volte e per due volte recupera, ma alla fine, come con l’Udinese, ancora una volta perde per 3 a 2 tra le mura amiche.

Il Cagliari parte forte e nei primi minuti crea diverse azioni pericolose. Al 7′ Mina sugli sviluppi di un calcio d’angolo segna ma la rete viene annullata dal Var per fuorigioco. Al 15 il Parma si rende pericoloso: Bonny verticalizza per Mihaila che supera gli avversari ma il suo mancino termina sull’esterno della rete.

Al 34′ sblocca la partita Zortea di testa sfruttando un cross preciso di Luvumbo dalla sinistra. Il Parma riparte con determinazione nel secondo tempo, crescendo alla distanza. E al 62′ ipareggia: Man finalizza di piatto dopo un efficace dribbling di Coulibaly che crossa dalla sinistra per il compagno.

Al 66′ occasione sprecata per il Parma: contropiede gialloblù, Man serve Sohm, che calcia a lato. E così, dopo vari errori crociati, il Cagliari al 75′ trova il gol con il neontrato Marin, che indovina l’incrocio dei pali con una rete precisa e spettacolare.

Il Parma non demorde e recupera grazie a un rigore trasformato da Hernani, ma subito dopo Piccoli riporta in vantaggio il Cagliari per la terza volta chiude il confronto.



LA CURIOSITÀ – Parma in campo con la terza maglia, omaggio alla grande tradizione verdiana, presentata al Teatro Regio, nel segno dello spartito stilizzato della marcia trionfale dell’Aida.

Queste le caratteristiche: tessuto in 100% poliestere riciclato con la tecnologia di termoregolazione Puma dryCell, per mantenere la pelle asciutta per tutti i 90 minuti. Colore Faster Yellow, un giallo elegante e leggero, con il resto dei dettagli in Puma Navy, spartito stilizzato compreso. Completa il tutto il logo Tardini 100, nell’anno del centenario dello stadio.

IL MIGLIORE GIALLOBLÙ IN CAMPO – Ancora una volta i colpi di classe di Man fanno la differenza. Oltre al gol e all’assist sprecato da Sohm, si rende pericoloso in altre occasioni, specialmente nella ripresa. Da segnalare anche la prestazione di Almqvist. Quando entra, il Parma accelera.

DALLA CURVA – Nonostante l’appuntamento feriale del monday night, buona partecipazione sugli spalti. In totale quasi 18mila gli spettatori.

c.s.