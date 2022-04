Il Comune di Montechiarugolo approva il PUG (Piano Urbanistico Generale)

Il Consiglio Comunale di Montechiarugolo nella seduta del 29 marzo u.s. ha approvato il PUG (Piano Urbanistico Generale) con il voto favorevole del gruppo di maggioranza e l’astensione dei tre Consiglieri di minoranza presenti.

Giunge così a compimento un percorso iniziato diversi anni fa e che dota il Comune di Montechiarugolo di uno strumento urbanistico all’avanguardia, uno dei primi approvati nella nostra Regione ai sensi della Legge Regionale n. 24/2017 definita dall’Assessore Regionale alla Pianificazione Barbara Lori – che ha partecipato alla seduta consiliare in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna – ”ambiziosa e sfidante” in quanto ridefinisce, rispetto alla normativa precedente, obiettivi e modalità di lavoro, introduce strumenti innovativi e mette al primo posto valori come ambiente, rigenerazione, sostenibilità ed efficientamento delle risorse.

Barbara Lori ha definito “poderoso” il lavoro svolto a Montechiarugolo, un Comune che ha dimostrato voler guardare avanti e sperimentare, accogliendo sfide complesse e articolate. Il PUG approvato a Montechiarugolo costituirà infatti un punto di riferimento a livello regionale, dove già si contano esperienze diversificate: dalla di città capoluogo come Bologna, (con Reggio Emilia, Modena e Ravenna che hanno assunto il nuovo Pug) ma dove è ancora limitata l’esperienza di un PUG relativo ad un territorio di dimensioni più contenute e caratterizzato da contesti di grande valore ambientale e paesaggistico meritevoli di tutela.

La sfida raccolta dagli estensori del PUG consisteva nel perseguire la sostenibilità senza ostacolare la crescita, con interventi sul patrimonio esistente in ottica rigenerativa e con la dovuta attenzione ai servizi di prossimità.

Il Sindaco Friggeri, nella sua veste di Assessore alla Pianificazione del Comune di Montechiarugolo ha ripercorso i quattro anni di cammino del PUG fin dalla sua prima approvazione, al termine di un percorso partecipato che ha coinvolto tutti i potenziali stake holders, in primis la cittadinanza. Successivamente è stato avviato un poderoso lavoro di riassunzione, riadozione, sono intervenuti gli accordi operativi e un censimento dell’edificato sparso. Tutto il processo è stato accompagnato dalla necessità di rinegoziare le regole del gioco con tutti gli attori e salvaguardare gli interessi legittimi dei soggetti coinvolti.

Il PUG di Montechiarugolo, in virtù del suo costituire una sorta di “apripista”, è stato oggetto di attenzione particolare da parte dei funzionari della Regione e della Provincia, con cui l’Ufficio di Piano comunale e i tecnici estensori del PUG si sono costantemente confrontati nel percorso di stesura del Piano – dichiara il Sindaco Daniele Friggeri -. Sono molto soddisfatto per il raggiungimento di questo importante obiettivo per il nostro territorio. Ringrazio la Responsabile dell’Ufficio di Piano Comunale Arch. Torti, la Responsabile del Procedimento Dott.ssa Paini, la Garante della Comunicazione Dott.ssa Cornali, gli estensori del PUG arch. Capra e Bia e l’arch. Tassi Carboni per l’importante lavoro svolto, il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia di Parma per il costante supporto e coordinamento delle attività del nuovo comitato urbanistico di area vasta, organismo deputato alla valutazione del nuovo piano prima della stessa approvazione. Questo prezioso lavoro di squadra consegna al Comune di Montechiarugolo uno strumento urbanistico innovativo, che consente al nostro territorio di guardare al futuro sviluppo con maggiore consapevolezza.”