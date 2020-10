Il Consorzio KilometroVerdeParma si presenta alla città via webinar

Dopo essere stato formalmente istituito lo scorso maggio, il Consorzio Forestale KilometroVerdeParma si presenta ufficialmente alla città giovedì 29 ottobre. La formula scelta è quella del webinar, nel rispetto delle regole in vigore per contrastare la diffusione del Covid-19. Nel corso dell’incontro, a partire dalle h 16:00, il Consorzio Forestale, attraverso la voce del Presidente Maria Paola Chiesi e del Direttore Antonio Mortali, illustrerà l’evoluzione del progetto: nato con l’obiettivo di riqualificare in chiave green gli 11 kilometri del tratto parmense dell’autostrada A1, oggi KilometroVerdeParma punta a diventare sinonimo di boschi permanenti in tutto il territorio di Parma e provincia, per contribuire al benessere del pianeta.

Il webinar è aperto alla partecipazione di tutti, dalle Istituzioni all’imprenditoria, dal mondo dell’associazionismo e del non-profit a quello della Scuola, passando per i cittadini. Come spiega il Presidente Maria Paola Chiesi, «La forza del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma consiste nella sua natura aperta e partecipata: per vincere la nostra sfida serve il contributo di tutti. Non necessariamente economico: si può mettere a disposizione un terreno, si può fare volontariato donando il proprio tempo oppure si può partecipare ad attività di promozione, informazione e divulgazione. Penso soprattutto alla scuola, perché l’educazione delle nuove generazioni è un punto focale del progetto KilometroVerdeParma».

Partecipare al webinar è molto semplice: compilando il form di registrazione al link https://tinyurl.com/y37hkfmk, si riceverà una mail con tutte le informazioni utili per seguire l’incontro su Zoom. In alternativa, il webinar sarà trasmesso live, in streaming, sulla pagina Facebook del Consorzio Forestale KilometroVerdeParma (www.facebook.com/kmverdeparma).

Nel corso del webinar sono previsti gli interventi del Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti; del Presidente della Provincia di Parma, Diego Rossi; dell’Assessore Regionale alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità Barbara Lori; e del prof. Renato Bruni, Università degli Studi di Parma.