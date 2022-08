Il “degrado urbano” di Parma (di MarcoMaria Freddi)

Gli incontri della possibile coalizione del centro sinistra, ad inizio campagna elettorale parmigiana, avevano come ritornello il bisogno di segnare una discontinuità con le precedenti amministrazioni di Federico Pizzarotti.

Ho sempre scritto che dopo la riforma dell’elezione diretta del Sindaco, non vi è alcuna relazione tra l’amministrare una città e il teatrino “politico” delle forze politiche che si raccontano e si scontrano sui giornali o sui media, un teatrino che si accontenterà per i prossimi cinque anni di tirare sassi nella piccionaia.

Superato il dilemma della “discontinuità” poiché questione più propagandistica che reale, mi accorgo che c’è una continuità e non solo e non soltanto nelle parole di chi militarmente formato non può che rispondere a domanda come hanno fatto i vigili urbani di Parma ma che neppure l’assessore alla sicurezza, Francesco De Vanna, ha segnato un differente modo di guardare alla realtà della vita della strada.

Le giunte di Federico Pizzarotti erano composte da persone a cui non era richiesta appartenenza ideale ad un’area, era la composizione di una realtà civica composita a differenza della Giunta di Michele Guerra che ha un connotato chiaro, il connotato di chi in una Società Aperta si riconosce o si dovrebbe riconoscere.

“Contrasto al degrado” è definita l’operazione portata a termine sul “fronte dei senzatetto” dai Vigili Urbani di Parma ed al netto dell’obbligo di applicare norme e leggi anche quando queste sono criminogene ed incivili, contrarie ai principi fondanti il nostro convivere dalla fine della Seconda guerra mondiale e profondamente sbagliate, leggo che i nostri Vigili Urbani hanno fermato un ventunenne (un bambino se fosse figlio nostro, bianco e cristiano) senza fissa dimora, che aveva ricavato – udite udite – in modo illecito, una camera da letto nel sottoscala dell’edificio.

L’uomo – il bimbo se fosse figlio nostro, bianco e cristiano – è stato “accompagnato al comando di via del Taglio per gli accertamenti del caso in quanto privo di documenti. Una volta effettuati i rilievi foto segnaletici, è stato indagato per occupazione abusiva di edificio e deferito all’ Autorità Giudiziaria per non aver ottemperato ad un ordine di espulsione, che gli era stato già notificato”.

Non essendo più in Consiglio Comunale non posso più “interrogare” l’Assessore Francesco de Vanna, professore di didattica del diritto, cultore di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî politici e internazionali dell’Università di Parma e di “Teoria dell’argomentazione normativa” e “Teoria e Prassi dei Diritti Umani” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia, di cosa pensi delle affermazioni militaresche dei Vigili Urbani di Parma circa la persona “abusiva”, perché di una persona stiamo parlando.

Il Comandante, Michele Cassano, ci ricorda che la collaborazione dei cittadini – in questo caso parliamo di delazione – sia sempre molto preziosa per il controllo delle situazioni di “degrado/poveri”.

“Degrado” è il termine con cui il comandante definisce le persone senza speranza, i nostri poveri, gli scarti umani che Papa Francesco ricorda a voi, cristiani, bravi cittadini e presepai del Natale, che andrebbero accolti, ascoltati e aiutati a tornare alla vita ma che la politica non vede e non vuole vedere e che si ostina a definire questo mondo “degrado urbano”, persone che meritano solo multe e daspo, carcere a base di psicofarmaci e morte civile.

Credo l’esperienza degli accordi con la Libia siano bastati a segnare un punto di non ritorno e mentre all’orizzonte si intravvedono nubi nere, ma davvero nere, chiedo a questa Giunta di esprimersi con atteggiamenti e comportamenti che continuino a farmi pensare di aver votato per le persone giuste, persone che si ispirano davvero ad una Società Aperta e solidale.

MarcoMaria Freddi

Cittadino di Parma