Il “Duo Converse” apre la prima parte di stagione del Teatro Due all’Arena Shakespeare

Prende il via l’attività di Fondazione Teatro Due: nell’Arena Shakespeare fra i tetti cittadini sarà la musica ad inaugurare la prima parte del programma che è stato presentato fino a dicembre 2020.

Il concerto d’apertura, il 10 settembre alle ore 21.00 con il violinista unghero-ucraino Geza Hosszu Legocky, acclamato dal pubblico, dai musicisti e dalla critica come prodigio della scena musicale, ha subito un piccolo cambiamento.

A seguito delle recenti restrizioni introdotte dal governo ungherese per il contrasto della diffusione del virus Covid-19 i 5 DeViLs, i cinque virtuosi che avrebbero dovuto accompagnare il violinista Geza Hosszu Legocky, non potranno raggiungere l’Italia.

Per questo motivo Geza si esibirà in un concerto per violino e pianoforte insieme al pianista Robert Lakatos con il quale da anni ha stretto un sodalizio musicale sfociato nella creazione del Duo Converse.

Speciale per la capacità di trasferire l’energia del proprio talento dalla musica classica ad altri generi (fra cui folk, gypsy, ebraica, jazz e anche pop), il Duo Converse ha una sorprendente abilità nel trasmettere la musica fino al cuore degli ascoltatori, suonando un repertorio che spazia da Beethoven, Mozart e Ravel, ai toni sfolgoranti della tradizione folk ungherese, rumena e balcanica, fino ai toccanti classici di Ennio Morricone.

Geza Hosszu Legocky, nome di battaglia Gezalius, nato a Losanna nel 1985 entra alla Vienna Music Academy all’età di sei anni, a sette anni è già in tour in Italia con l’Orchestra da Camera di Udine, con cui impressiona i suoi primi ascoltatori grazie al suo speciale dono per il violino. A dieci anni vince il primo premio alla competizione internazionale “Prima la Musica”, che lo porta all’attenzione di un pubblico più vasto. Un anno dopo, è invitato da Francois Gerard a partecipare al film hollywoodiano “The Red Violin”, al fianco dell’attore Samuel L. Jackson. La sua carriera è un continuo crescendo, a quattordici anni debutta con la NHK Philharmonic Orchestra, diretta da Charles Dutoit, si esibisce anche con altre orchestre, fra cui la Radio France Philharmonic Orchestra, l’Orchestra della Svizzera Italiana e ha condiviso la scena con leggende viventi, fra cui Martha Argerich, Mischa Maisky, Charles Dutoit, Yehudi Menuhin, Ruggiero Ricci, Ivry Gitlis, Ida Haendel…

Robert Lakatos, pianista eccezionalmente dotato, a suo agio sia nel jazz che nella musica classica, si è aggiudicato il primo premio del concorso per pianoforte solo al 2000 Montreux Jazz Festival e nel 2005 è stato votato miglior solista al Festival Internazionale del Jazz di Avignone.

Da allora si è stabilito una seria reputazione nel mondo del jazz. Jack DeJohnette, uno dei giganti del jazz con cui ha suonato, lo ha definito “uno dei migliori giovani pianisti della scena jazz di oggi”. Ha anche raccolto elogi da leggende del jazz con cui non aveva mai suonato ma che avevano ascoltato la sua musica. Fra questi Chick Corea che ha detto: “You Are Music! Tieni acceso questo fuoco! – Il tuo amico nella musica Chick”