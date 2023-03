Incontro Ascom a Borgotaro: le politiche fiscali e del lavoro a supporto delle imprese

Seacom, società di servizi di Ascom Parma, organizza un ciclo di incontri gratuiti nel territorio della provincia di Parma partendo proprio dai comuni in cui hanno sede le delegazioni provinciali. Il primo incontro è in programma a Borgotaro il prossimo 30 marzo presso la Sala Imbriani di via Corridoni 45; è rivolto agli imprenditori della Valtaro e della Valceno per approfondire, in un confronto concreto e dinamico, i temi delle politiche fiscali e del lavoro a supporto delle imprese.

“Il Gruppo Ascom da sempre si impegna a sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio parmense ancor più in questo periodo molto complesso – ha sottolineato il Direttore Seacom e moderatore dell’evento Luca Zuccotti – In questi appuntamenti la nostra società di servizi può incontrare, insieme alle Istituzioni, le imprese locali; l’obiettivo è trasmettere e diffondere strumenti per utilizzare le politiche fiscali e del lavoro a vantaggio delle imprese. Un incontro in presenza è cosa migliore per parlare agli imprenditori e discutere di come affrontare il futuro con gli strumenti giusti”.