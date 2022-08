Pizzarotti si candida per il Senato in Lombardia, Veneto e Bologna. Il M5S schiera Zanichelli e Mantovani nei collegi di Parma. Il centrosinistra sceglie Vanolli per la Camera

Dopo una complessa trattativa, Federico Pizzarotti sarà candidato (in quota Italia Viva) in Lombardia, Veneto e Bologna per il Senato in posizioni dietro a big nazionali (posizioni quindi eleggibili nel caso questi vengano eletti anche in altri collegi, per questo in gergo chiamate “flipper”). L’ex sindaco non si candiderà, pertanto, a Parma.

Michele Vanolli, segretario cittadino del Pd, è il candidato al collegio uninominale della Camera Parma per il centrosinistra.

Anticipiamo anche i candidati del M5S ai collegi uninominali di Parma: l’on. Davide Zanichelli si presenterà alla Camera e la senatrice Laura Mantovani al Senato. AM