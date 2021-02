Il nuovo polisoccorso di SEIRS Croce Gialla

Un aiuto concreto per la popolazione colpita dalla pandemia: il nuovo veicolo di polisoccorso di SEIRS Croce Gialla è stato inaugurato oggi in piazza Garibaldi alla presenza del sindaco Federico Pizzarotti, dell’assessora a Sanità, Associazionismo e Volontariato Nicoletta Paci, del consigliere comunale Stefano Fornari, dei rappresentati di SEIRS e delle realtà coinvolte.

Concepito inizialmente per operazioni di maxi-emergenze, il mezzo è stato in parte riprogettato per interventi nella situazione sanitaria attuale al fine di assistere le persone colpite dalla pandemia.

Uno strumento operativo e un progetto d’intervento, realizzato grazie all’impegno collettivo dei volontari SEIRS e della Bertazzoni Srl Veicoli Speciali di Collecchio e al supporto e alle donazioni di tante persone, aziende, associazioni. E’ stato così possibile realizzare un veicolo che consente un’ottima operatività in ogni ambiente, con la capacità di trasportare attrezzature multiple, personale medico e infermieristico, consentendo l’assistenza a più persone contemporaneamente.

Un veicolo sanitario di emergenza, versatile, adattabile alle diverse situazioni sanitarie, come quella emergenziale attuale, e di protezione civile, per intervenire in criticità cliniche e assistenziali, mettendo a disposizione strumenti e attrezzature anche a enti esterni alla associazione.