Il Presidente Almansi: “I Notai affiancheranno cittadini e istituzioni nella delicata fase della ripartenza”

A seguito del parziale rinnovo del Consiglio notarile di Parma, sono stati riconfermati i Notai Massimiliano Cantarelli, Antonio Caputo e Mario Rossi. Si registra inoltre il nuovo ingresso, quale Consigliere, di Maria Paola Salsi.

Oltre ai già citati, il Consiglio notarile risulta inoltre composto dal Presidente Giulio Almansi, dal Segretario Beatrice Rizzolatti e dai Consiglieri Mario Dagres, Cecilia Renzulli e Pietro Sbordone.

Un Consiglio che sarà chiamato a guidare il notariato parmense nei delicati mesi successivi alla ripartenza: “Non è difficile ipotizzare che gli effetti dei mesi di lockdown sull’economia del territorio non saranno trascurabili – commenta il Presidente Almansi – e per farvi fronte occorreranno gli sforzi di tutti: cittadini, imprese, istituzioni e professionisti. Noi Notai faremo la nostra parte, come già nei mesi più drammatici dal punto di vista dei contagi, nei quali non abbiamo mai chiuso i nostri Studi, come nostro dovere in qualità di Pubblici ufficiali. Voglio anche ricordare la donazione effettuata dai Notai del Distretto all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, che si è aggiunta ai numerosissimi gesti di solidarietà compiuti da tante realtà del territorio.

Nei mesi che verranno, metteremo a disposizione le nostre competenze giuridiche per stimolare la ripartenza e, contemporaneamente, essere garanti di legalità, vigilando per scongiurare il rischio che vi sia chi possa tentare di approfittare di una situazione complessa, a danno soprattutto dei soggetti e delle categorie che hanno subito con maggiore intensità le conseguenze economiche dell’epidemia. Non è infatti un caso se il notariato rappresenta, tra le categorie professionali, la prima per numero di segnalazioni antiriciclaggio.”