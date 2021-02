Il presidente Bonaccini in visita alla sede vaccinale del Pala Ponti di via Anedda

E’ in programma, domani, venerdì 19 febbraio 2021, alle 12.20, il sopralluogo del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, al Pala Ponti, palestra di circa 1.550 metri quadrati, concessa dal Comune di Parma all’Azienda USL di Parma per dare seguito alla campagna vaccinale. Il ritrovo è sul posto, in via Anedda 3/a, traversa di via Europa.

Saranno presenti:

Stefano Bonaccini – Presidente Regione Emilia-Romagna

Raffaele Donini – Assessore alle Politiche per la Salute Regione Emilia-Romagna

Federico Pizzarotti – Sindaco di Parma

Anna Maria Petrini – Commissario Straordinario AUSL Parma

Massimo Fabi – Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Con loro i rappresentanti degli Enti coinvolti.