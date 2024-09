Il Punto, in Piazza Garibaldi: nuovo spazio di informazione e aggregazione per under 35

È stato presentato questa mattina “IL PUNTO”, il nuovo hub creativo dedicato ai giovani e alle giovani under 35 in Piazza Garibaldi, nei locali in cui era ospitato il servizio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT).

Concepito come spazio di incontro, aggregazione e cultura, “IL PUNTO” è un progetto ambizioso volto a promuovere l’arte e la creatività non solo come espressioni culturali, ma anche come concrete opportunità occupazionali.

Alla presentazione sono intervenuti: il Sindaco Michele Guerra, l’Assessora alla Comunità Giovanile Beatrice Aimi, il Presidente di Fondazione Cariparma Franco Magnani, la Vice Presidente di Auroradomus Roberta Lasagna, Marco Bonzanini in rappresentanza della Comunità giovanile della città.

“Presentiamo oggi “Il Punto”, uno luogo a disposizione dei giovani e delle giovani della nostra città, uno spazio creativo, di confronto e di dialogo nel cuore di Parma – ha affermato il Sindaco Guerra – È un progetto collegato alla candidatura della nostra città a Capitale Europea dei Giovani 2027; la candidatura si chiama “Una piazza per l’Europa” e vede qui una prima risposta concreta: Piazza Garibaldi sarà frequentata e vissuta dai ragazzi e dalle ragazze che si ritroveranno al Punto”.

“In un mondo che cambia rapidamente, è più che mai necessario fornire alle ragazze e ai ragazzi che lo abitano, strumenti adeguati per affrontare le nuove e continue sfide richieste – ha affermato l’Assessora Beatrice Aimi – IL PUNTO nasce dunque con l’obiettivo di contribuire a contrastare la crescente povertà educativa creando contesti di opportunità per i ragazzi e le ragazze della città. Lo spazio diventerà un fulcro per mostre, dibattiti, eventi e altre iniziative culturali dedicate ai giovani under 35. La cultura è infatti riconosciuta come elemento fondamentale per il ben-essere sociale ed emotivo dei giovani, mostrando ricadute positive anche in termini occupazionali e di sviluppo professionale”.

Il Presidente di Fondazione Cariparma Franco Magnani ha dichiarato: “L’apertura de “Il Punto” si inserisce perfettamente nel percorso di candidatura di Parma a Capitale Europea dei Giovani 2027, processo nel quale Fondazione Cariparma ha, fin dal principio, creduto e investito. I giovani non sono soltanto il nostro futuro ma sono, soprattutto, il nostro presente e, se domani avremo senz’altro più bisogno noi di loro, oggi spetta a noi fornire loro il giusto supporto e le migliori risorse, proponendo opportunità di apprendimento e sviluppo che sostengano il loro percorso di realizzazione e crescita personale. Fondazione Cariparma crede infatti nella partecipazione attiva dei giovani alla vita della città, punta sul potere delle loro idee e delle loro prospettive perché, sviluppandone competenze e potenziale, i benefici saranno tangibili per la comunità tutta, anche nel medio e lungo periodo”.

“Sono anni che il Gruppo COLSER-Auroradomus si occupa di servizi rivolti ai giovani in luoghi di aggregazione spontanea restituendo spazi di giusto protagonismo, di attenzione e visibilità, di cura e di espressione, di benessere e divertimento – ha affermato la Vice Presidente di Auroradomus Roberta Lasagna – Abbiamo raccolto questa nuova sfida con entusiasmo, mettendo a disposizione la professionalità e l’energia del nostro team con un chiaro messaggio ai giovani della città: vivete questo spazio come vostro, coinvolgete la vostra community, date spazio alla vostra creatività e cercate qui le informazioni che vi saranno utili per trasformala in una concreta opportunità professionale.”

La Comunità giovanile di Parma è stata rappresentata da Marco Bonzanini, giovane musicista e frontman del gruppo Fracture Zero, che ha raccontato la positiva esperienza dello sportello Musicom e le opportunità offerte dal Data Band, il data base delle band giovanili della città.

IL PUNTO

Situato in Piazza Garibaldi n. 1, IL PUNTO è un hub creativo con finalità informative, aggregative e culturali dove i giovani e le giovani potranno realizzare mostre, dibattiti ed eventi. Uno spazio dedicato e gestito da ragazze e ragazzi; una “palestra delle competenze” per le giovani generazioni proprio nel cuore della città, in cui confrontarsi, dialogare, dibattere, produrre e fruire di arte, musica e cultura, misurandosi costantemente con l’acquisizione di nuove competenze trasversali e tecniche. Il nome (“IL PUNTO”) intende significare la vocazione ad essere “il punto di riferimento” per i giovani e le giovani di Parma, uno spazio in cui trovarsi, confrontarsi e crescere insieme.

All’interno dello spazio sarà attivato anche uno Sportello Creativo, nato dall’esperienza del servizio InformaGiovani, che offrirà orientamento e consulenza su percorsi formativi, concorsi, workshop, residenze artistiche e supporto nella creazione del Curriculum Vitae e portfolio artistico, facilitando così l’accesso al mercato del lavoro nel settore creativo.

Guidato, inoltre, dal programma dell’Unione Europea “Europa Creativa 2021-2027, il progetto de “IL PUNTO” si allinea con le politiche europee e si inserisce pienamente nelle linee strategiche del Dossier presentato per Parma Capitale dei Giovani 2027, rafforzando l’impegno del Comune di Parma verso la valorizzazione delle industrie culturali e creative (ICC) come driver centrali e strategici per il ben-essere, l’innovazione e lo sviluppo economico e sociale della comunità.

La gestione di “IL PUNTO” è affidata ad Auroradomus, area sociale del Gruppo COLSER-Auroradomus, in collaborazione con l’Assessorato alla Comunità Giovanile del Comune di Parma e col sostegno di Regione Emilia-Romagna e Fondazione Cariparma.

“IL PUNTO” fa parte di “GENER-AZIONI – Coltivare empowerment giovanile tra desideri e passioni”, finanziato per 100.000 euro da Fondazione Cariparma (Bando Competenze Plus 2024) e per 25.000 euro dal Comune di Parma.

L’hub verrà inaugurato giovedì 12 settembre 2024, alle ore 17, alla presenza del Sindaco Michele Guerra e dell’Assessora alla Comunità Giovanile Beatrice Aimi. Inoltre, sarà presente l’artista Manuelito, ex giudice di XFactor e da tempo impegnato nel sostegno all’imprenditoria giovanile in ambito musicale, che interverrà in un momento di dialogo, offrendo una preziosa occasione di confronto per i giovani e le giovani presenti. Chiuderà la serata il dj set di Gabriela Starciuc.

Info generali

IL PUNTO

Piazza Garibaldi n. 1

Orari di apertura: da lunedì a sabato 9-13 e 15-19; domenica 10-18.

E-mail: ilpunto@informagiovani.parma.it

Facebook: IL PUNTO Parma

Instagram: @ilpuntoparma

LinkedIn: IL PUNTO | Hub creativo.