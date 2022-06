Il Rotary di Salsomaggiore dona un rinomanometro acustico all’Ospedale di Vaio

Grazie alla generosità del Rotary Club di Salsomaggiore Terme, l’Ospedale di Vaio ora può contare su uno strumento diagnostico all’avanguardia, utile a fornire una corretta indicazione chirurgica.

Si tratta di un rinomanometro acustico di ultima generazione donato all’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria della struttura fidentina. Questa apparecchiatura permette di valutare la funzionalità e capacità nasale sia “prima” che “dopo” un intervento chirurgico al naso. In questo modo, è più facile per i professionisti ottenere indicazioni chirurgiche precise e di conseguenza utilizzare le metodiche più appropriate. Inoltre, si possono valutare con maggiore attendibilità gli esiti al termine dell’intervento. Il rinomanometro entrerà in funzione già dai prossimi giorni e, una volta a regime, si stima un suo utilizzo in circa 300 prestazioni all’anno.

L’U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Vaio, diretta da Maurizio Giuseppe Vento, è composta da tre medici ospedalieri e due ambulatoriali, una coordinatrice infermieristica, quattro infermieri, due audiometristi ed un operatore socio-sanitario. Nell’ambito del Polo provinciale di Otorinolaringoiatria delle due Aziende sanitarie di Parma – Azienda Usl e Azienda Ospedaliero-Universitaria, l’U.O. si occupa principalmente di chirurgia di alta complessità sulle apnee ostruttive nel sonno utilizzando tecniche innovative e di chirurgia delle patologie che determinano difficoltà respiratorie nasali (poliposi nasale, sinusiti e deviazioni del setto nasale).

Nel 2021, l’U.O. ha effettuato oltre 4.000 prestazioni ambulatoriali, circa 200 interventi relativi alla funzionalità respiratoria e 1.000 giornate di ricovero in day-hospital.

Il Rotary Club di Salsomaggiore Terme, attivo dal 1951, si propone di promuovere e diffondere tra i professionisti e gli uomini di affari i valori dell’impegno e di responsabilità nei confronti della società, così come previsto dallo statuto internazionale. Il “servire rotariano” del club salsese si è da sempre contraddistinto nel preservare i valori della cultura e dell’ambiente, promuovendo diverse iniziative sul territorio. Oltre a ciò, è da sempre forte l’impegno ed il sostegno che il Rotary ha dimostrato in favore dell’Ospedale di Vaio: l’ultima in ordine cronologico è la donazione, nel maggio dello scorso anno, all’Unità operativa di Pediatria di due culle per il trasporto e il co-sleeping neonatale.