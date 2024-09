Il Silent Reading Party di Effetto Parma in Cittadella

Effetto Parma ha iniziato a Seminare Cultura, il tardo pomeriggio del 13 settembre in Cittadella, ospitati da Lostello, con il primo “Silent Reading Party”.

Meta che da sola rimanda ai libri, alla letteratura, alla La Certosa di Parma di Stendhal, Fabrizio personaggio principale è in prigione, in Cittadella.

Il primo perché questi incontri saranno “portati” in giro per i diversi quartieri della città, in varie sedi, che si stanno scegliendo, chi vuole ospitare, può scrivere ad Effetto Parma. Saremo contenti di avere suggerimenti per luoghi magari inusuali. Stiamo pensando alla versione invernale, ormai sul prato non è più possibile.

Ma che cos’è il “Silent Reading Party”, è staccare i cellulari, portare il libro che si sta leggendo e stare insieme ognuno a leggere il proprio. Non c’è lettura pubblica da parte di nessuno, nessun attore. Ogni lettore è attore di sé stesso.

Ciò che unisce tutti i partecipanti è l’amore per la lettura. Possiamo dire, che abbiamo avuto anche una piccola lettrice, seduta a leggere sul plaid, la nostra mascotte, una bambina di due anni. Pensiamo che i futuri lettori debbano essere stimolati da piccoli.

Questa tipologia di eventi è iniziata a Manhattan, più di un anno fa. In Italia, in alcune città è stato declinata nel modo più idoneo alla propria realtà, ed allo spazio identificato.

Abbiamo deciso di realizzare anche nella nostra città come inizio della nostra attività culturale, partire da piccoli eventi per avvicinare, parlare con i cittadini, è un nostro obiettivo, semplice apparentemente ma anche ambizioso.

Pensiamo che condividere la lettura, sia un atto democratico, un momento partecipativo per tutti, per lettori abituali, per lettori occasionali, per lettori che si avvicinano alle pagine di un libro, per la prima volta, incuriositi da quanto stiamo facendo. Ai partecipanti abbiamo regalato un segnalibro, realizzato appositamente per questi eventi. Un Piccolo pensiero che ci farà ricordare dai partecipanti, dai loro amici.

Vogliamo che questi Semi siano energetici, devono seminare idee negli spazi pubblici. Una Cultura Energetica, aperta a contaminazioni, ad integrazione ed interazioni. Condividiamo la frase di Daniel Pennac: “Un libro ben scelto ti salva da qualsiasi cosa, persino da te stesso”.

Il nostro mantra è Seminare, Quartieri, Leggerezza (come intendeva Calvino).

Doranna Bonfanti – Delegata alla Cultura per Effetto Parma