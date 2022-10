Il Sindaco Guerra in visita all’Assistenza Pubblica di Parma

Ieri pomeriggio, martedì 4 ottobre, il Sindaco di Parma, Michele Guerra, ha fatto visita alla sede dell’Assistenza Pubblica Parma – ODV, in viale Gorizia, accolto da Luca Bellingeri, Presidente dell’associazione di volontariato, da Filippo Mordacci, Comandante Corpo Militi AP e da alcuni consiglieri della Pubblica.

Questa visita è stata l’occasione per presentare, alla massima carica della nostra città, l’impegno e il lavoro che la Pubblica quotidianamente svolge: dall’attività di ambulanza per le emergenze e le urgenze al trasporto disabili, dal Telefono Amico all’Unità di strada per i senza fissa dimora, tanti sono i servizi offerti e garantiti grazie ai volontari, con qualità e dedizione.

Infatti, il motore primario dell’Assistenza Pubblica Parma sono loro: i volontari. Una vera e propria macchina di solidarietà che soprattutto in questi ultimi difficilissimi anni, in cui la pandemia ha colpito il mondo intero, è riuscita a dimostrare la propria forza e il proprio legame con Parma e i suoi cittadini.

«Siamo fortunati di avere a Parma una realtà come questa – ha affermato il Sindaco di Parma, Michele Guerra. L’Assistenza Pubblica di Parma è una realtà che incarna perfettamente e tramanda la storia di una città solidale, è il segno di come siamo riusciti a tenere il passo in momenti tragici della nostra storia recente. Il Comune di Parma farà tutto ciò che è possibile per preservarla e valorizzarla.».

«Con piacere accogliamo il Sindaco di Parma nella nostra sede – ha detto Luca Bellingeri, Presidente dell’Assistenza Pubblica –. La vicinanza e la conoscenza da parte delle Istituzioni passano anche da questi momenti per noi molto importanti. Con il Comune di Parma la collaborazione è consolidata e su diversi fronti, dai disabili alle persone a più alto rischio di emarginazione, passando per il nuovo servizio di ambulanza veterinaria: la Pubblica è sempre disponibile per promuovere iniziative a tutela della popolazione e in questo senso siamo certi di essere un interlocutore tenuto in grande considerazione dal Comune.».