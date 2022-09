Il sostegno di Melenchon a Unione Popolare, Bui: “Nasce un blocco di forze continentale su binari contrapposti a quelli del dominio della finanza”

Mercoledì a Roma Unione Popolare ha ricevuto il sostegno di Jean-Luc Mélenchon, il leader di France Insoumise e NUPES, la coalizione socialista ed ecologista che ha raggiunto quasi la vittoria alle ultime elezioni in Francia.

‘Si tratta di un incontro importante perchè rappresenta la costruzione di un blocco di forze a livello continentale che si muove su binari contrapposti rispetto a quelli della finanza che dominano gli equilibri dell’Unione Europea’ dice Andrea Bui, candidato capolista alla Camera per Unione Popolare ‘Anche in Italia è necessaria una forza che sappia coniugare giustizia climatica e sociale, Unione Popolare vuole essere un primo passo in questa direzione! Abbiamo bisogno del sostegno di tutti quelli stanchi di turarsi il naso, di tutti quelli che pensano che la politica non serva a nulla se non a cambiare le maschere di un potere immutabile!’