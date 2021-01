Il vicesindaco Bosi all’attacco: “La Lega e Salvini dissero di procedere con gli affidamenti a Svoltare, ora fanno finta che non sia così”. Lega: “Giunta Pizzarotti senza dignità”. Bernini (FI): “Salvini quereli Bosi”

“In queste settimane la Lega si è lanciata con la bava alla bocca con l’obiettivo di dimostrare che chi crede nell’accoglienza in realtà sostiene il malaffare. È la solita Lega.”

Lo scrive su Facebook Marco Bosi, vicesindaco di Parma.

“Il documento qui sotto dimostra invece che la maggior parte delle risorse sono arrivate dalla Stato nell’epoca in cui il responsabile politico era Salvini nel ruolo di Ministro dell’interno. Aggiungo io: arrivarono giustamente, poiché ognuno è chiamato alla propria parte nella gestione delle emergenze, Stato e città insieme.

La situazione esplicitata nel documento è dunque inequivocabile: a valle delle segnalazioni del Comune di Parma, la prefettura scrive a Roma per chiedere se procedere con gli affidamenti.

Salvini e la Lega hanno sostenuto che si dovesse continuare a erogare risorse a Svoltare Onlus.

Sarebbe facile ora dire che Salvini e la Lega hanno delle responsabilità in questa vicenda, quindi riversare a loro tutto ciò che è stato detto contro l’assessore Rossi.

La verità è che tra gli slogan e i fatti ci passa un mare. Quindi prima di tutto la verità: le procedure sono definite dalla legge e non sono discrezionali. Gli affidamenti delle gare non vengono stabiliti dagli esponenti politici, ma dalle strutture tecniche e sarebbe un illecito il contrario. Fa comodo parlare alla pancia degli elettori, ma anche la Lega ha sostenuto i processi di accoglienza. È un fatto.

Questo documento è uno schiaffo in faccia alla demagogia, la Lega se ne faccia una ragione. Se la Lega davvero vuole una commissione d’indagine, che si parta dai soldi che Salvini ha erogato a Svoltare!”

____

“Da giorni constatiamo che i pizzarottiani sono davvero disperati per lo scandalo Svoltare, ma la bufala pubblicata su Facebook dal vicesindaco Bosi, oltre al segno di una difficoltà politica evidente, è anche la prova tangibile di una scarsa lucidità.

Prendere una pagina (a caso) di un provvedimento non ben definito del Prefetto di Parma che cita l’Avvocatura di Brescia e sostenere che rappresenterebbe la volontà della Lega e di Matteo Salvini di aggiudicare qualcosa a favore della Associazione Svoltare, è un collegamento davvero perverso e spericolato. Bosi sa di cosa sta parlando?

Dopo aver perso la faccia, Pizzarotti e la sua giunta non salvano nemmeno la dignità.

Invece di buttarla in caciara, Bosi e i suoi spieghino piuttosto i tanti punti oscuri del rapporto tra Comune e la finta onlus Svoltare indagata dalla Procura.

Così la Lega di Parma.

____

Pronta la replica di Giovanni Bernini (Forza Italia Parma) a Bosi: “Questo documento dimostra quanto profonda può essere la corruzione. Si tratta di un documento di natura tecnica che non incide sulla procedura di gara e di aggiudicazione che restano nella responsabilità dell’Ente. Inoltre ed è quello che ci interessa non ha nulla che vedere con l’azione ambigua ed irresponsabile di Pizzarotti e soci che con la destra fanno (finta) di accusare l’associazione e con la sinistra continuano a rifilargli soldi a palate. Dopo l’arresto dei vertici dell’associazione è saltato il meccanismo attraverso il quale Pizzarotti e soci garantivano all’associazione tutte le comodità di cui sono accusati in danno degli immigrati e del denaro pubblico. Il coinvolgimento di Salvini è grave e l’ex ministro potrebbe sporgere querela per il tentativo proditorio di coinvolgerlo in questa squallida vicenda”.