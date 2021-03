Imprese Creative Driven: Seminari per l’innovazione tra impresa, cultura e creatività

Si svolgerà mercoledì 24 marzo, dalle ore 15.00 alle 16.30, il primo appuntamento del ciclo di “Seminari per l’innovazione tra impresa, cultura e creatività” che si ripeteranno ogni mercoledì a cadenza quindicinale sulla piattaforma Zoom e saranno diffusi sui canali social di Parma 2020+21.

I seminari si inseriscono tra le attività dal progetto del dossier di Parma Capitale della Cultura “Imprese Creative Driven” – promosso dal Comune di Parma e dal Comitato per Parma 2020, con il sostegno di “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli industriali, la collaborazione di CISITA PARMA e il coordinamento scientifico di Promo PA Fondazione -e si aprono ad una platea di destinatari più ampia rispetto ai vincitori della call, come opportunità di riflessione collettiva per le realtà del settore culturale e creativo così come di quello imprenditoriale.

Nell’attuale scenario di crisi socio-economica generata dalla situazione pandemica di quest’ultimo anno che impatta in modo considerevole sulle organizzazioni complesse, la cultura rappresenta infatti un importante driver di riflessione, innovazione e resilienza. In quest’ottica, il ciclo “Seminari per l’innovazione tra impresa, cultura e creatività” intende proprio approfondire le potenzialità del rapporto tra impresa e produzione culturale e creativa, anche attraverso la presentazione di buone pratiche ed attivando un dibattito con i partecipanti.

Gli incontri sono rivolti sia alle realtà del sistema culturale e creativo, sia alle imprese del territorio, così come a tutti coloro che sono interessati a comprendere ed approfondire gli effetti della cultura sulla valorizzazione del brand, dei prodotti e dei servizi.

I seminari saranno introdotti da Francesca Velani, Direttore scientifico del progetto e Coordinatore dei progetti di Parma 2020+21. Si alterneranno nei saluti i rappresentanti di Unione Parmense degli Industriali, “Parma, io ci sto!” e CISITA PARMA.

Le docenze saranno tenute da Marco Tortoioli Ricci, Designer della comunicazione e docente in Metodologia del Progetto presso Isia Urbino.

Imprese Creative Drivenè un progetto del dossier di Parma Capitale della Cultura, promosso dal Comune di Parma e dal Comitato per Parma 2020, con il sostegno di “Parma, io ci sto!” e Unione Parmense degli industriali, la collaborazione di CISITA PARMA e il coordinamento scientifico di Promo PA Fondazione.

Durata e modalità di partecipazione

I seminari dureranno un’ora e mezzo, compreso il dibattito. Si svolgono nell’ambito del programma di attività del Laboratorio Aperto di Parma.

Per partecipare agli incontri compilare il form di registrazione:

https://forms.gle/y6u5cvidhpoQti5eA

I soggetti registrati riceveranno la mattina, dei giorni corrispondenti alla propria registrazione, il link per partecipare all’incontro.

Per maggiori informazioni scrivere alla segreteria organizzativa di Parma Capitale italiana della Cultura 2020+21 team2020@comune.parma.it.

Il calendario degli appuntamenti

Ws 1. Mercoledì 24 marzo 2021 | Ore 15.00 – 16.30

Brand come piattaforma culturale.

Come ridefinire il posizionamento della propria identità d’impresa secondo chiavi valoriali e culturali.

Ws 2. Mercoledì 31 marzo 2021 | Ore 15.00 – 16.30

Creatività e cultura, la produzione del bene intangibile

L’evoluzione della natura di beni, prodotti e servizi da destinare al mercato.

Ws 3. Mercoledì 14 aprile 2021 | Ore 15.00 -16.30

Pensare e agire in modo inaspettato

La necessità di ripensareprocessi e metodi del lavoro, attraverso la creatività, per stimolare azioni out of the box.

Ws 4. Mercoledì 28 aprile 2021| Ore 15.00 – 16.30

Comunicazione interna e pensiero circolare

Ripensare la propria impresa come algoritmocollettivo capace di reinventare ruoli ed inerzie dei processi interni.

Ws 5. Mercoledì 12 maggio 2021 | Ore 15.00 – 16.30

Comunicazione: canali, strumenti, azioni

L’evoluzione dell’ecosistema comunicativo, interno ed esterno, in conseguenza del cambiamento della dinamica dei processi e del pensiero aziendale.