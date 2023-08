“Impronte nell’anima” e Campagna Amica: “Passeggiata a sei zampe” sul Monte Caio

Sani e corretti stili di vita accompagnati da una sana alimentazione sono il motore dell’iniziativa nata dalla collaborazione tra Campagna Amica e Impronte nell’Anima l’Associazione di promozione sociale che favorisce e promuove “Pet Therapy”, interventi assistiti con gli animali.

L’iniziativa “ Passeggiata a 6 zampe”, rivolta a chi ama camminare insieme al cane, si terrà – comunica Coldiretti – il 2 settembre a Montecaio, coinvolgendo l’Azienda Agricola Morganti Marco di Capriglio, Tizzano Val Parma, accreditata alla rete Campagna Amica, e risponde ai 3 obiettivi condivisi dagli organizzatori: movimento con la camminata sul Monte Caio; corretta alimentazione con l’Agribag Campagna Amica contenente prodotti della filiera agricola italiana; Pet Therapy con l’intervento dell’esperta cinofila Monica Morelli e la Veterinaria Cocconi.

L’Agribag Campagna Amica, pensata dallo chef LILt Pierluigi Pellegri e realizzata dall’Azienda Agricola Morganti, contiene prodotti agricoli del territorio nella giusta porzione per affrontare la camminata, sia per i camminatori “a due zampe” che per quelli a quattro zampe. Il costo dell’Agribag (per cane e persona) è pari a 10 euro grazie al contributo dell’Associazione Impronte nell’Anima.

Il ritrovo è previsto alle ore 10,00 al Valico Montecaio e prevede un percorso di km 1,5 alla scoperta del sottobosco e pranzo in compagnia con agribag.

Ancora disponibili alcuni posti prenotando entro giovedì 31 agosto al cell. 3394033298.

“ L’iniziativa – comunica Maria Adelia Zana Referente provinciale Campagna Amica – è stata concepita insieme a Impronte nell’Anima che con noi condivide alcuni importanti principi quali il recupero del rapporto uomo-ambiente; il contatto con la natura; la valorizzazione del rapporto con gli animali che svolgono un importante ruolo nei processi educativi e terapeutici-riabilitativi come dimostra anche l’agricoltura sociale; l’adozione di corretti stili di vita attraverso il movimento, l’attività fisica e una corretta e salutare alimentazione basata sul buon cibo italiano”.