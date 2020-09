In 250 davanti a un locale di via Farini, la Polizia lo chiude

La notte scorsa, durante gli abituali controlli anti-covid del fine settimana, anche a seguito di numerose segnalazioni al 113, è stata constatata in Via Farini, davanti ad un locale, la presenza di oltre 250 persone.

Nel dettaglio, nei tavoli esterni del menzionato locale, veniva constata la presenza di tavoli ammassati, con persone sedute ed in piedi senza che facessero uso della mascherina, in un numero assolutamente esorbitante e senza che rispettassero la distanza interpersonale.

Alla luce della presenza di un vero e proprio assembramento di persone negli spazi di pertinenza del locale, quest’ultimo, nella giornata odierna, è stato sanzionato dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Polizia Locale, con l’applicazione della misura accessoria della chiusura per giorni 5.

Attività di controllo che si inserisce, come detto, negli abituali controlli del fine settimana, e di cui si ricorda il servizio svolto, sempre con la Polizia Locale, qualche sera fa in via D’azeglio e in via Palermo, dove sono state comminate sanzioni amministrative per il mancato uso delle mascherine di protezione individuale, e per la vendita di bevande alcoliche non autorizzate sulla base della licenza posseduta. Sanzioni amministrative anche per la mancata esposizione di orari e prezzi.

A questa attività ne seguiranno altre, con il precipuo fine di contrastare il fenomeno dei maxi assembramenti in violazione alla normativa vigente.

Questura di Parma