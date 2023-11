In Brodo Fest: al Laboratorio Aperto di Parma mese di dicembre dedicato a brodo e anolini

Dal 2 al 23 dicembre al Laboratorio Aperto di Parma si terrà “In Brodo Fest”, una serie di appuntamenti gratuiti dedicata al brodo, per accompagnarci al Natale. Un intero mese di iniziative riservate al brodo, raccontato partendo da una dimensione locale per poi aprirsi al mondo: dalla scoperta (o dalla riscoperta) delle tradizioni locali e del nostro anolino, la pasta ripiena in brodo del giorno di Natale sulle tavole di tutti i parmensi, per arrivare alle tradizioni natalizie di tutto il mondo, anch’esse legate alle lunghe preparazioni dei più svariati brodi.

Il primo appuntamento è sabato 2 dicembre alle 17:30 con “Anolini e altre rotondità”, iniziativa a cura dai Musei del Cibo della Provincia di Parma e dedicata al re della tavola natalizia parmigiana e parmense che, in compagnia di Giancarlo Gonizzi in dialogo con Giovanni Ballarini, Luca Cesari, Andrea Grignaffini e Giovanni Iapichino, porterà a interrogarsi sulla provenienza dell’anolino, sull’origine del suo nome e sulle tradizioni ad esso collegate. Sarà presente anche il dicitore dialettale Enrico Maletti per regalare al pubblico la lettura di due poesie dedicate all’anolino.

Domenica 3 dicembre alle 16:30 è in programma “Un mondo di Natale”, il laboratorio per bambini a cura di ParmaKids APS in cui verranno raccontate le tradizioni svedesi con protagonisti folletti, luminarie e cibi tipici.

Sempre domenica 3 dicembre, alle ore 17, “Uno, nessuno e centomila… anolini!”, una sfida tra gli anolini, cittadini e della provincia, riconosciuti, legati al territorio o particolarmente inclusivi (l’anolino De.Co. di Fidenza, l’anolino solidale, l’anolino morbino di Mezzani, l’anolino gluten-free e anolino di montagna).

Martedì 5 dicembre, alle ore 18, nella Sala Show Cooking si terrà “Il sapore del Natale”, iniziativa a cura di Peperoncineria che ci accompagnerà in un viaggio alla scoperta dei brodi di festa e dei brodi di penitenza nel Sud Italia.

Mercoledì 6 dicembre, alle ore 17, in Sala Show Cooking, “Anolini alla nostra maniera”, un appuntamento a cura di Musei del Cibo di Parma e dedicato ai bambini che, accompagnati da due educatori, impareranno a realizzare gli anolini, a partire dall’impasto della sfoglia.

Gli appuntamenti per bambini sono indicati con un asterisco (*).

Prenotazioni sulla nostra pagina EventBrite https://www.eventbrite.it/o/laboratorio-aperto-parma-69951827983

Sabato 2 dicembre, ore 17.30

Laboratorio Aperto

Anolini e altre rotondità

Viaggio alla scoperta dell’identità gastronomica parmigiana

Intervengono Giovanni Ballarini, Presidente Onorario dell’Accademia Italiana della Cucina; Luca Cesari, storico della gastronomia; Irene Fossa, coautrice del volume “Il brodo di Natale in Emilia- Romagna”; Andrea Grignaffini, critico gastronomico; Giovanni Iapichino, delegato Accademia della Cucina di Parma; Enrico Maletti, dicitore dialettale. Conduce Giancarlo Gonizzi, coordinatore dei Musei del Cibo di Parma.

A cura dei Musei del Cibo della provincia di Parma.

Domenica 3 dicembre, ore 16.30

Laboratorio Aperto

Un mondo di Natale *

Natale in Svezia

Tantissime sono le antiche tradizioni svedesi di cui sono protagonisti folletti, luminarie e cibi tipici. Racconteremo ai bambini di queste e di tante altre tradizioni del mondo svedese, gastronomiche e non solo.

Durante il laboratorio faremo costruire ai bambini delle vere e proprie cassette per le lettere di Babbo Natale da portarsi a casa, insieme ovviamente al menu svedese delle festività natalizie, come ricordo del Natale in Svezia!

A cura di ParmaKids APS.

Domenica 3 dicembre, ore 17

Laboratorio Aperto

Uno, nessuno e centomila… anolini!

Per chi pensa che “uno vale l’altro…”

Anolino De.Co. di Fidenza, Anolino Morbino di Mezzani, Anolino solidale, Anolino di montagna e Anolino Gluten-Free… cos’hanno di speciale? Sono solo anolini? Noi pensiamo piuttosto che siano uno strumento di promozione territoriale, una testimonianza storica e antropologica, un portavoce di valori sociali, un cibo così caratterizzante la nostra provincia che occorre tutelarlo, raccontarlo e adattarlo a esigenze specifiche.

A parlarne: Clelia Bergonzani, CSV Emilia – Anolino solidale; Franco Amigoni, Assessore del Comune di Fidenza, e Luigi Franchi, giornalista gastronomico, Anolino De.Co. Fidenza; Anna Piazza, Associazione Anolino Morbino di Mezzani; Vittorio “Ciccio” Zanni, ristoratore di montagna; Ilaria Bertinelli, food blogger e chef gluten-free.

Al termine della conversazione elezione del miglior Anolino da parte della Giuria di Qualità e della Giuria Popolare.

Martedì 5 dicembre, ore 18

Sala Show Cooking

Il sapore del Natale

Brodi di festa e brodi di penitenza nel Sud Italia

Le vesti del brodo sono varie e tanto diverse. Può essere distillato ricco e nutriente, contenitore di umori e rotondi e inebrianti, o fluido urente utile a depurare e “sciacquare la pancia” da tutti i bagordi e gli eccessi. Per raccontare il Sud parleremo di Minestre Maritate, Minestre Verdi, d’ “u’tridd” e dei “Capelli d’Angelo” in brodo di tacchino.

A cura di Peperoncineria.

Mercoledì 6 dicembre, ore 17

Sala Show Cooking

Anolini alla nostra maniera *

Due educatori accompagneranno i bambini nella realizzazione del proprio anolino a partire dall’impasto della sfoglia, la stesa a macchina e la creazione della pasta.

Un corso consigliato a bambini e bambine dai 5 ai 10 anni accompagnati da un adulto della durata di un’ora e mezza. Durante il laboratorio si useranno uova, farina, Parmigiano Reggiano, pangrattato e verdure per il brodo vegetale. Gli anolini preparati verranno serviti in un assaggio finale, a cui potranno partecipare anche gli accompagnatori presenti.

A cura di Musei del Cibo di Parma.

