In piazzale Picelli, messo a dimora un tiglio donato da KmVerdeParma per la Festa dell’Albero

Ha preso il via a Parma la “Settimana dell’Albero”, organizzata dal Comune di Parma, assessorato al Verde Pubblico, in occasione della Festa dell’albero (21 novembre) in cui si celebra la vitalità degli alberi e il loro fondamentale apporto in tema di sostenibilità ambientale.

A inaugurare una settimana fitta di iniziative dedicate e nuove piante per incrementare il patrimonio arboreo cittadino, martedì 19 novembre 2024, alle 9.30 in piazzale Picelli, è stato è stato messo a dimora un bellissimo tiglio, donato dal consorzio forestale KilometroVerdeParma.

All’iniziativa hanno partecipato per il Comune l’assessore al verde pubblico Francesco De Vanna e il dirigente del settore verde Tiziano Di Bernardo; per KilometroVerdeParma erano presenti il segretario generale Loredana Casoria e il tecnico forestale Stefania Solaro.

Presenti anche gli studenti della seconda E dell’Istituto “Parmigianino”, che hanno partecipato attivamente all’evento con numerose domande, dimostrando grande interesse per la cura del verde urbano.