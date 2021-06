Inaugurata a Borgotaro la “sede di montagna” di ACMI SpA, leader mondiale nel settore dell’imbottigliamento e del packaging

Inaugurata a Borgotaro, alla presenza del Presidente Bonaccini, la “sede di montagna” di ACMI SpA, leader mondiale nel settore dell’imbottigliamento e del packaging.

Nuove sfide: plastic free e tecnologie per il mercato globale, al tempo del Covid. La sede di Borgotaro produrrà nuove linee con materie prime totalmente reciclabili, per un totale di 15.000 ore di lavorazioni all’anno. Il patron, Giacomo Magri, come uomo di montagna, si è detto “molto soddisfatto, orgoglioso di aprire in montagna, per segnare una controtendenza, rispetto al fenomeno dell’abbandono delle terre alte”. Parole di elogio per la rete di relazioni e di sostegno utili all’insediamento dell’impresa da parte dei politici locali, che vedono nel lavoro la chiave di rilancio della montagna.

Bonaccini ha fatto il punto sui tanti progetti della regione, sull’ottimismo di una ripartenza del sistema economico regionale, come è già avvenuto nel recente passato per il terremoto, sul ruolo della formazione e dei servizi di base, tra cui la digitalizzazione della società, sul ruolo del nuovo e già molto attivo assessorato alla montagna retto dalla parmigiana Barbara Lori, anch’essa presente all’inaugurazione.

Un buon messaggio per l’occupazione della Valtaro.