“Egemonia culturale: gli intellettuali di Antonio Gramsci al tempo degli influencer”. Webinar a Parma

“Egemonia culturale: gli intellettuali di Antonio Gramsci al tempo degli influencer”.

E’ questo il titolo del webinar su Zoom che si terrà lunedì 7 giugno alle ore 21 sull’egemonia culturale teorizzata e praticata da Gramsci calata ai nostri giorni.

Come noto, l’egemonia culturale è un concetto gramsciano che indica la direzione intellettuale e morale da parte di un gruppo o di una classe che è in grado di imporre ad altri gruppi, attraverso pratiche quotidiane e credenze condivise, i propri punti di vista fino alla loro interiorizzazione, creando così i presupposti per un dominio tramite il consenso.

A tal fine è fondamentale il ruolo degli intellettuali organici, strettamente associati a quei gruppi o classi, capaci di esercitare le “funzioni organizzative e connettive” necessarie a produrre coscienza di sé e del mondo e a sviluppare influenza culturale. Gramsci scriveva i suoi Quaderni col pennino. Oggi, ai tempi di Facebook, di Instagram e degli influencer, come prende forma la lotta per l’egemonia culturale?

Interverranno Sergio Manghi professore universitario di sociologia delle emozioni collettive (“Se Gramsci teorizzasse oggi l’egemonia culturale…”), Renzo Rossolini, avvocato, ex capogruppo DC in Comune di Parma (“L’egemonia culturale al tempo dei partiti”), Massimo Rutigliano, avvocato ed ex militante PCI (“Cosa rimane dell’egemonia culturale”), Michele Guerra, assessore alla cultura del Comune di Parma, professore universitario (“Per un approccio culturale all’egemonia culturale”), Andrea Massari, sindaco di Fidenza (“Primo cittadino, primo influencer”), Ilaria Milite, influencer parmigiana con 250.000 follower su Instagram (“Influenza o pubblicità?”). (https://www.instagram.com/ilaria_milite9/), l’intellettuale marxista Paolo Ferrero.

Sarà Sergio Manghi a chiudere l’incontro con alcuni spunti conclusivi. Modera Andrea Marsiletti.

Per partecipare all’incontro pubblico su Zoom (collegarsi 10 minuti prima):

https://zoom.us/j/98705408792?pwd=cWVabjZDTmRYa21BalV6TUdhdlhudz09

ID riunione: 987 0540 8792

Passcode: 141714