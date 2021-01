Ci sono nuovi indagati nell’inchiesta sulla cooperativa Svoltare.

Ne dà notizia la Gazzetta di Parma: è indagato anche un dipendente del Comune di Parma, membro della commissione che diede l’appalto a Svoltare nell’aprile del 2018 per un progetto abitativo sperimentale per senzatetto. Dichiarò di non avere conflitti d’interesse, quando invece aveva affittato un appartamento proprio a Svoltare.

È indagato per falso.

Anche qui un’autodichiarazione che rischia di trasformarsi in autogol.