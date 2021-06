Istat: Cavandoli (Lega): “1,3 milioni di minori in povertà, affrontare emergenza”

“In Italia ci sono 2 milioni di famiglie in povertà assoluta e 1,3 milioni di minori poveri: la fotografia che l’Istat ci consegna del nostro Paese parla chiaro. In particolare, l’Istat rivela che l’incidenza della povertà nel 2020 è stata più alta tra le famiglie con figli, colpendo con maggior forza i nuclei familiari con più minori. Sbaglia chi crede che sia un problema che riguarda solo gli immigrati e le famiglie con problemi di disoccupazione: la povertà assoluta è in crescita anche tra le famiglie composte da soli italiani ed in particolare al Nord e anche tra chi il lavoro ce l’ha. La crisi legata alla pandemia si è sovrapposta ai problemi ben noti del nostro Paese in cui metter su famiglia e fare figli è una perenne corsa ad ostacoli fiscali, economici, lavorativi per tutti, ma nelle fasce economicamente più deboli, la situazione è emergenziale. Occorre che la politica agisca di conseguenza”.

Così Laura Cavandoli, deputata della Lega e presidente della Commissione parlamentare Affidi Minori.