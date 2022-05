Italia Viva: “Obiettivo asili nido gratuiti”

I dati dicono che garantire gratuità e universalità degli asili nido darebbe enormi vantaggi.

A beneficio dei bambini, ma anche della crescita del Paese, con l’aumento dell’occupazione femminile. Nei giorni in cui festeggiamo le nostre mamme ci dobbiamo interrogare sulle difficoltà a cui chi vuole diventare genitore va incontro. Le “culle vuote” sono un problema prioritario. La rete dei servizi per l’infanzia è solida ma l’incertezza di oggi impone ancora più attenzione alle difficoltà per l’utenza.

Un grande obiettivo a cui abbiamo l’ambizione di poter lavorare con Cantiere riformista e Michele Guerra sono gli asili nido gratuiti. Non promettiamo la luna: semplicemente diciamo che questo rappresenta il nostro orizzonte politico. Lavoreremo per ridurre le rette dei servizi per l’infanzia con l’obiettivo di azzerarle.

Sui servizi per l’infanzia l’Italia non ha ancora colmato il gap con gli altri paesi europei, vogliamo fare di Parma un modello nazionale.

I coordinatori provinciali di Italia Viva

Francesco Zanaga e Carlotta Ricchetti