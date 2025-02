Itis Da Vinci, pronte 11 aule e un laboratorio nel nuovo plesso

Sono terminati i lavori del primo lotto in merito alla realizzazione della nuova palazzina nel complesso dell’Itis Leonardo da Vinci di via Toscana a Parma.

“Consegniamo a studenti, studentesse e corpo docente – annuncia Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – 11 nuove aule ed un nuovo laboratorio in una palazzina all’avanguardia che sostituisce la vecchia palazzina ‘informatica’. Già da domani (martedì 18 febbraio) proseguiremo con gli altri lavori necessari, ossia la demolizione dell’altra vecchia palazzina esistente per poi procedere alla realizzazione di altre 28 aule”.

Al termine dei lavori – attualmente siamo al 30% del totale – saranno disponibili 40 nuovi spazi classe grazie ad un impegno economico complessivo di 14.256.000 euro finanziato con fondi Pnrr.

I lavori sono stati consegnati il 21 novembre del 2023, alla ditta Allodi Srl di Parma, ed il termine è previsto per marzo 2026. Da oggi (17 febbraio) le nuove aule sono pienamente operative e possono accogliere le classi che sino alla settimana scorsa hanno seguito le lezioni nell’altra palazzina per la quale può avere inizio l’attività di demolizione.

Dal punto di vista tecnico la nuova struttura è realizzata in cemento armato.

Per quanto riguarda le strutture orizzontali ogni solaio è comprensivo di barriera al vapore, materassino acustico e pannello isolante termico. I solai di copertura sono di due tipi: uno a solaio piano, praticabile solo per manutenzioni che ospitano gli impianti meccanici, presente nelle zone in prossimità delle due scale interne per un più veloce accesso, mentre la restante parte di copertura è composta da un solaio inclinato che, per una porzione protetta perimetralmente, ospiterà i pannelli fotovoltaici.

Il manto di copertura è poi formato da una lamiera grecata antirombo ventilata. Tutta la lattoneria è insonorizzata mediante sistema antirombo.

Per quanto concerne le strutture verticali ogni parete è composta da barriera al vapore, cappotto isolante esterno/interno e lana di vetro per isolamento acustico, mentre le pareti interne sono tinteggiate con idropittura per interni e con proprietà anallergiche, altamente resistente al lavaggio, esente da solventi e sostanze organiche volatili, ad elevata resistenza all’abrasione e all’umidità.

Dal punto di vista impiantistico l’edificio ha caratteristiche prestazionali di NZEB, ossia si tratta di un edificio ad energia quasi zero.











“L’obiettivo della Provincia, sia dell’attuale mandato che di quelli precedenti – sottolinea il presidente Alessandro Fadda – è quello di migliorare la sicurezza nelle scuole creando spazi sempre più all’avanguardia. Lo stiamo facendo all’Itis da Vinci, ma anche con altri importanti interventi che riguardano l’ampliamento dell’istituto Gadda di Fornovo (5 milioni di euro) e dell’Itis Berenini di Fidenza (1,2 milioni di euro per la progettazione), mentre avanzano i progetti per l’ampliamento di Food Farm 4.0 (3,9 milioni di euro) e la nuova gara per l’appalto del Servizio gestione calore e multiservizio tecnologico per gli immobili di proprietà della Provincia di Parma per i prossimi 9 anni (45 milioni di euro)”.

“L’inaugurazione di oggi – dichiara Daniele Friggeri, vicepresidente della Provincia – è un primo grande passo nell’ambito di un’importante sfida che la Provincia di Parma ha deciso di affrontare. Una sfida che si basa su tre aspetti: il primo è quello della necessità di creare nuovi ambienti educativi che siano all’altezza del contesto di Parma e che possano mantenere ed attrarre sul territorio le eccellenze e i talenti delle nostre giovani generazioni. Il secondo aspetto è quello di riuscire a costruire in una nuova forma in maniera tale che gli edifici possano essere sicuri sul piano sismico, ma anche efficienti sul piano energetico per la massima attenzione all’ambiente: un concetto che dobbiamo trasmettere, sempre più, alle giovani generazioni sia per la salvaguardia del mondo sia per un uso corretto delle risorse economiche. Infine, il terzo elemento, è relativo al rispetto delle tempistiche del Pnrr: da questo punto di vista la Provincia di Parma sta correndo e vuole essere pronta per raggiungere il traguardo di giugno 2026 quando chiuderemo tutti i nostri appalti Pnrr e potremo consegnare nuove opere. Una sfida non banale in un contesto economico e sociale di grande difficoltà, ma che possiamo vincere grazie all’impegno delle maestranze del territorio e al buon operato delle imprese che, come in questo caso, hanno vinto gli appalti ed anche grazie al lavoro svolto dai tecnici e dal personale della Provincia”.

“L’Itis è una scuola sempre più bella, ogni volta che la visitiamo – dichiara Michele Guerra, sindaco di Parma -. Qui sono state investite significative risorse del Pnrr che partì dopo la pandemia. Si capì che era necessario investire risorse sul territorio: non solo per l’ambito sanitario, ma anche per le future generazioni, per le politiche dell’abitare, per la tutela degli anziani. L’intento è stato quello di mettere tutte queste realtà nelle condizioni di fare meglio. Un campus come quello di via Toscana farà bene alla vita di Parma: a coloro che qui verranno per studiare, ma anche a coloro che potranno raccogliere il frutto del lavoro che qui viene fatto”.

“Gli edifici scolastici – dichiara Serena Brandini, consigliera provinciale delegata alla scuola – sono al centro dell’attenzione di sindaci e presidente della Provincia. Siamo sempre impegnati a cercare fondi per migliorare le nostre scuole. Stiamo vivendo un periodo eccezionale, il periodo dei fondi del Pnrr che ci hanno consentito di intervenire su piccoli spazi, ma anche di mettere in atto interventi di rigenerazione e di costruzione ex novo. Nel prossimo futuro dovremo fronteggiare due situazioni: la scadenza dei fondi Pnrr la prossima primavera, fondi che siamo stati bravi ad intercettare, e poi l’inverno demografico. La Provincia di Parma ha comunità studentesca in aumento per alcuni anni. Ma la sfida sarà cercare di capire di questi spazi cosa potremo fare. Per il futuro c’è necessità di ragionare insieme. Oggi consegniamo le aule agli studenti e alle studentesse e a loro chiediamo di indicarci quali saranno le esigenze per il futuro della nostra comunità per i prossimi decenni”.

“È bello far parte di una provincia, Parma, in cui la popolazione scolastica continua a crescere – dichiara Andrea Massari, ex presidente della Provincia -. È un onore e un piacere aver contribuito in questi anni alla pianificazione del rinnovo del patrimonio scolastico e vedere che passo dopo passo la Provincia di Parma può contare su scuole sempre più sicure sismicamente, moderne energeticamente ed anche belle. L’ho detto all’avvio dei lavori e nei vari sopralluoghi, la Provincia di Parma ha saputo cogliere tutti i finanziamenti possibili, non solo Pnrr, e ha trasformato con estrema velocità i progetti in palestre e aule. Questo è motivo di orgoglio e di riconoscenza per i tecnici”.

“Il poter disporre di nuovi spazi, in una struttura moderna, attrezzata e confortevole – commenta Giorgio Piva, dirigente dell’Itis Leonardo da Vinci – permette di poter svolgere un’azione didattica maggiormente incisiva e fruttuosa. Le studentesse e gli studenti dell’Itis hanno l’opportunità di vivere socializzazione e apprendimento in modo maggiormente disteso e confacente alle effettive esigenze. Garantire ai nostri ragazzi sicurezza e confort è motivo di orgoglio. Ho seguito tutte le fasi dei lavori con ovvio interesse e ho apprezzato qualità e proposte che venivano avanzate: da subito i miei ringraziamenti, a nome di tutta la comunità scolastica, a coloro i quali hanno reso possibile tutto questo”.

“L’inaugurazione delle nuove aule dell’Itis da Vinci – dichiara Andrea Grossi, dirigente scolastico provinciale per l’ambito di Parma e Piacenza – è un passo importante verso un sistema di scuole caratterizzato da sicurezza, flessibilità, funzionalità, sostenibilità e qualità anche estetica degli ambienti. È la prima fase di un processo che si completerà nel prossimo anno e che metterà l’istituto nelle condizioni di sviluppare una didattica sempre più adeguata alle sfide dell’istruzione tecnica, nella cornice di un polo scolastico in continua evoluzione e riqualificazione. Un esempio significativo di rigenerazione sostenibile degli spazi e di capacità di gestione efficiente degli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e operativi che consegna alla comunità scolastica la responsabilità di valorizzarli con professionalità, orgoglio ed entusiasmo”.

FOTO: Taglio del nastro. Insieme a due studenti dell’Itis, da sinistra Andrea Grossi, Serena Brandini, Giorgio Piva, Daniele Friggeri, Michele Guerra, Andrea Massari ed Aldo Spina.

Nelle altre foto esterno ed interno delle nuova palazzina dell’Itis.

I dati tecnici

Progettazione e Direzione Lavori

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Progettazione architettonica e direzione Lavori architettonica:

Deamicis-architetti professionisti associati

Arch. Domenica Fiorini – Arch. Davide Matteoni

Progettazione strutturale e direzione Lavori strutturale:

Ing. Andrea Luca Biagini – Studio Brambilla Ferrari SRL (Ing. Francesco Giuseppe Ferrari)

Progettazione Impianti elettrici, termici, antincendio e acustico

PSE srl (Ing. De Marco Giulio)

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Geom. Stefano Galbiati

Responsabile del Progetto: ing. Paola Cassinelli – Amministrazione Provinciale

Ufficio di Supporto al RUP: Geom. Aristide Vitali, Arch. Matteo Piovani – Amministrazione Provinciale