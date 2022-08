IV edizione di “Rappresentiamo la nostra scuola”: concorso di progetti promossi dai rappresentanti degli studenti

Al via la IV edizione del concorso “Rappresentiamo la nostra scuola” che si rivolge ai rappresentanti degli studenti in Consiglio d’Istituto delle Scuole Secondarie di II grado della provincia di Parma e ai Rappresentanti degli Studenti presso la Consulta Provinciale degli Studenti per far emergere le loro capacità e premiare il lavoro svolto come giovani cittadini attivi.

C’è tempo fino al prossimo 30 settembre per partecipare all’iniziativa che è promossa dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Parma guidato da Daria Jacopozzi, il concorso è rivolto ai Rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto delle Scuole Secondarie di secondo grado della Provincia di Parma e ai Rappresentanti degli Studenti presso la Consulta Provinciale degli Studenti.

L’obbiettivo è quello di promuovere la collaborazione tra studenti e Enti che insistono sul territorio come Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, attraverso la progettazione e realizzazione di eventi, iniziative e progetti creati e sviluppati dai rappresentanti degli studenti.

Si vuole dare l’opportunità agli studenti di acquisire competenze formali e informali che potranno essere utili per il loro futuro, e fare in modo che possano vedere riconosciuto e premiato il lavoro svolto durante il loro mandato.

La candidatura deve essere inviata entro il 30 settembre 2022 attraverso un modulo compilato e firmato dal/dai componente/componenti della Rappresentanza di Istituto e controfirmato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto di appartenenza.

Nel modulo devono essere specificati e certificati dal Dirigente Scolastico:

* Nome, cognome e data di nascita del/dei candidato/candidati;

* Scuola di appartenenza;

* Periodo del mandato dei Rappresentanti in Consiglio d’Istituto.

Insieme al modulo deve essere presentato un dossier che racconti la motivazione per cui si è scelto di diventare Rappresentanti degli Studenti e le competenze acquisite durante il mandato, una descrizione dettagliata di eventi, progetti o servizi realizzati, gli eventi, i progetti o i servizi realizzati, le associazioni, istituzioni, fondazioni coinvolte, il numero di studenti coinvolti alle varie iniziative e la modalità di coinvolgimento.

Le adesioni saranno valutate da una Commissione giudicatrice, composta dal Sindaco o suo/a delegato/a (Presidente di Commissione), dal Presidente della Provincia o suo delegato/a, un/una Dirigente o Funzionario/a del Comune di Parma, un/una Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale Parma e Piacenza o suo delegato/a, dal/dalla Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti o suo/a delegato/a.

Le candidature dovranno essere presentate inviando una PEC all’indirizzo comunediparma@postemailcertificata.it o una mail all’indirizzo partecipazione@comune.parma.it specificando nell’oggetto la dicitura “Candidatura per il concorso “RAPPRESENTIAMO LA NOSTRA SCUOLA”. Per informazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo partecipazione@comune.parma.it