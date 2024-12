L’8 dicembre i Portici del Grano si vestono a festa con la “Piazzetta Solidale” e “Sapori di Natale”

Ascom Parma (con i suoi Gruppi Panificatori e Fipe), Csv Emilia, Confagricoltura Parma e Parma Quality Restaurants fanno squadra per una giornata, dedicata alle famiglie e alla comunità locale, che unisce solidarietà e sapori natalizi

Chi vorrà portare sulla tavola delle feste un po’ di solidarietà, potrà farlo domenica 8 dicembre nella Piazzetta Solidale allestita sotto i Portici del Grano di piazza Garibaldi; un’occasione unica, patrocinata dal Comune di Parma, in cui il tradizionale appuntamento di Natale dei Panificatori Ascom e di Csv Emilia (Centro di Servizio per il Volontariato per le associazioni attive nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia) sarà arricchito anche dagli show cooking del Parma Quality Restaurants e dagli stand di Confagricoltura Parma.

“L’impegno e la collaborazione sia dei nostri gruppi che dei partner coinvolti, ancor più quando l’obiettivo è così nobile, – ha commentato Vittorio Dall’Aglio Presidente Ascom – sono la conferma che il lavoro di squadra rappresenti un valore sociale per l’intero territorio”.

Panettone

Dalle 16, apertura degli stand per la tradizionale merenda di Natale prima dell’accensione dell’albero: i panificatori di Ascom saranno presenti con decine di panettoni artigianali che potranno, ad offerta libera, essere assaggiati e acquistati. Parte del ricavato sarà equamente ripartito tra l’Associazione Noi per Loro e il progetto #insiemeconte Fondazione Munus per il nuovo Centro Oncologico di Parma.

“Un appuntamento per noi irrinunciabile che quest’anno ha visto i panificatori riunirsi tutti insieme per realizzare “il panettone dei bambini”. Una partecipazione attiva che conferma l’impegno e l’entusiasmo che i nostri operatori mettono sempre a favore di iniziative solidali che ci consentono non solo di raccogliere contributi per la sanità, ma al tempo stesso salvaguardare e diffondere la cultura dei prodotti artigianali di qualità” ha commentato il Presidente Panificatori Ascom Massimo Fornasari.

“Fipe non poteva mancare – ha aggiunto Ugo Bertolotti Presidente Fipe Parma – per aggiungere un tocco speciale ad un appuntamento classico e atteso del Natale in centro storico che diventa l’occasione per unire al gusto del panettone anche la più classica tradizione degli anolini parmensi”.

Anolino solidale

Gli anolini solidali saranno in vendita fin dal mattino, confezionati e surgelati in sacchetti da un chilo al costo di 34 euro. Si potranno scegliere tra le versioni tradizionali di carne o formaggio, disponibili anche senza glutine. Quest’anno ci sarà anche una versione vegetariana.

Chi li acquisterà sosterrà Parma Facciamo Squadra, che quest’anno mette al centro la lotta alla povertà, supportando gli Empori Solidali Parma, Valtaro e Valparma e le Caritas diocesane di Parma e Fidenza, realtà che ogni giorno aiutano oltre 4000 famiglie in difficoltà economica. Grazie al contributo di Barilla, Chiesi e Fondazione Cariparma, ogni euro raccolto sarà moltiplicato per quattro.

Gli anolini sono stati preparati nei giorni scorsi da più di 2400 volontari, impegnati in vari punti della provincia a lavorare pasta e ripieno preparati nelle cucine della Protezione Civile con materie prime donate da Conad e dal Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Con ogni confezione, un portachiavi a forma di anolino, creato dai ragazzi della Cooperativa Il Porto di Coenzo su un’idea di Io Parlo Parmigiano.

“Questa sinergia tra volontariato, commercio, agricoltura e ristorazione è davvero unica e merita attenzione – ha dichiarato Arnaldo Conforti, direttore di CSV Emilia –. Testimonia concretamente la voglia di collaborare che caratterizza la nostra città, un segnale straordinario di una comunità unita e consapevole, capace di lavorare insieme per un obiettivo comune”.

Il Cuoco e Il Contadino… Sapori di Natale

È il format, promosso da Confagricoltura Parma e Parma Quality Restaurants, che unisce i piccoli produttori del territorio ai ristoratori locali – nella particolare veste di “Sapori del Natale”.

Dalle 10.30 per tutta la giornata, tutti coloro che passeggeranno in centro città saranno accolti dal mercatino agricolo di Confagricoltura Parma, con una speciale selezione di prodotti a tema natalizio, animato da tre momenti di show cooking a cura del Parma Quality Restaurants e firmati dagli chef Mario Marini (alle 11.30), Filippo Cavalli (alle 15.30), Enrico Bergonzi (alle 16.30).

Saranno presenti le aziende: Le Antighe, Agricola Rizzi, Az. Agraria Sperimentale Stuard, Podere Maric di Marco Mori, Podere Casa Bassa di Fabrizio Bertelli, Società agricola Masi, Le arnie di Emil, Agricola Schianchi, Azienda agricola Del Monte, Società agricola Biavardi e Azienda agricola Verde Strela, che proporranno Parmigiano Reggiano (anche biologico), vino, conserve, farine, pasta, salame, prodotti a base di peperoncino, lumache, candele, propoli, zafferano, miele e uova bio, sottoli, patate, zucche, olio extravergine d’oliva, fiori secchi, rose, ghirlande, tisane e cosmesi.

“Il format il Cuoco e il Contadino – dichiara Roberto Gelfi, presidente di Confagricoltura Parma – torna in città con una tappa che prosegue un’edizione “on the road” che ha proposto le eccellenze enogastronomiche proprio là dove la storia le ha collocate, grazie anche alla preziosa collaborazione dei Musei del Cibo del parmense. Il ritorno a Parma avviene in occasione della seconda edizione dell’iniziativa Sapori del Natale. Si tratta di una prestigiosa vetrina, nel cuore di Parma, per offrire alla Città i prodotti di alta qualità delle aziende agricole associate. Saremo presenti con i nostri agricoltori e allevatori, sposando pienamente il fine benefico di questa giornata molto amata dai parmigiani”.

“Come lo scorso anno, la giornata dell’8 dicembre si presenta come un’importante occasione di incontro con la città e collaborazione con le altre realtà del territorio, unendo la valorizzazione del settore gastronomico ai valori solidali che sono alla base della nostra comunità – sottolinea Enrico Bergonzi, presidente Parma Quality Restaurants -. Poterlo fare tramite il format de Il Cuoco e Il Contadino è per noi motivo di grande soddisfazione, perché dimostra il dinamismo e le potenzialità di questo progetto, al quale aderiamo da alcuni anni. In più questa volta, oltre a seguire gli show cooking in programma nella giornata, avremo il piacere di collaborare con Fipe cucinando e servendo gli anolini solidali da passeggio, sempre con lo scopo di contribuire alla raccolta fondi della piazzetta solidale”.

Parte del ricavato delle varie iniziative sarà infatti devoluto in beneficenza all’Associazione Noi per Loro e al progetto #insiemeconte Fondazione Munus.