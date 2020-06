La caduta degli Dei: Stocchi supera Massari su Facebook

L’emergenza Coronavirus aveva fatto schizzare alle stelle la visibilità delle pagine Facebook di tanti sindaci della nostra provincia. (leggi: Sono tempi di Coronavirus, sono tempi che cambiano: i sindaci Pizzarotti, Massari e Stocchi più seguiti su Facebook dei Ministri della Repubblica).

In particolare nella fase della crisi sanitaria (e non solo) più di chiunque altro si era distinto il sindaco di Fidenza Andrea Massari che, con i suoi “spiegoni” dei decreti del Governo, dava la linea agli altri amministratori, non solo della provincia di Parma, su spostamenti, comportamenti consentiti e vietati. La sua pagina era più seguita di quella del Ministro della Salute Speranza. In provincia di Parma era seconda solo a quella del sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

Come si calcola la forza di una pagina Facebook?

Le interazioni settimanali sono l’unico parametro utilizzabile e confrontabile (perchè pubblico) per una valutazione. Facebook calcola le “interazioni” come “il numero delle volte in cui le persone hanno interagito con i post della pagina mediante ‘mi piace’, commenti, condivisioni e molto altro”.

Oggi (10 giugno) la pagina del sindaco di Colorno, Christian Stocchi, per la prima volta in un anno, ha superato quella di Massari. Non saprei dire se si tratti di una sorta di “lesa maestà” o di un sequel de “La caduta degli Dei”, ma, per rimanere in tema cinematografico, il “sorpasso” c’è stato.

Segue il report delle interazioni dei primi cittadini della provincia di Parma e delle pagine istituzionali dei Comuni più grandi (alcuni sindaci non hanno una loro pagina Facebook personale e per comunicare con i cittadini utilizzano quella del proprio Comune). Altri sindaci invece, penso, ad esempio, a Nicola Cesari e Filippo Fritelli, sono molto presenti su Facebook ma utilizzano un “profilo” e non una “pagina” e pertanto i loro numeri non sono conoscibili e di conseguenza non confrontabili.

Andrea Marsiletti