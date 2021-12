La campionessa Giulia Ghiretti premiata dal Comune di Torrile in occasione dell’incontro con gli studenti

La campionessa paralimpica parmigiana Giulia Ghiretti è stata premiata dal Comune di Torrile quale “esempio di vita per tutti, per i grandi traguardi raggiunti e per aver insegnato che non bisogna mai perdere la voglia di combattere e di competere, nello sport come nella vita”.

La consegna del riconoscimento – da parte del sindaco di Torrile Alessandro Fadda e degli assessori Lucia Frasanni e Giorgio Faelli – è avvenuta in occasione di un incontro che Giulia Ghiretti ha avuto con gli studenti della scuola primaria Rodari di Torrile nell’ambito di un progetto ideato e realizzato dalla stessa scuola Rodari grazie al lavoro dell’insegnante Samanta Pincolini e grazie alla collaborazione con il circolo Il Portico.

Durante l’incontro Giulia Ghiretti ha parlato con gli studenti di tutta la sua vita: dal grave infortunio che subì durante un allenamento di ginnastica agli straordinari successi in vasca come nuotatrice alle Paralimpiadi, sino ai recenti nuovi record stabiliti.

“Come Amministrazione Comunale di Torrile – dichiara il sindaco Fadda – abbiamo consegnato a Giulia una targa con una frase a lei cara: ‘Lo sport è affrontare, nel miglior modo possibile, ciò che la vita ogni giorno propone’. E Giulia, ha dimostrato di essere anche una ‘campionessa di risposte’, vista l’ondata di domande che sono arrivate dai nostri alunni che, ne sono certo, ricorderanno a lungo l’emozione di quest’incontro”.

Massima disponibilità da parte della campionessa: “Incontrare i bambini è sempre molto piacevole – ha dichiarato -. La loro spontaneità è proprio ciò che non dobbiamo mai dimenticare da adulti. Insieme abbiamo parlato della mia esperienza sportiva, ma anche del fatto che ci sono tanti modi per affrontare e superare un ostacolo”.

NELLA FOTO: La consegna della targa: da sinistra l’assessore allo Sport Giorgio Faelli; la campionessa Giulia Ghiretti; il sindaco Alessandro Fadda e l’assessora ai Servizi educativi Lucia Frasanni.